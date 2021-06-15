Отрубленную голову отамана пришили

Иван Подкова привезли во Львов на казнь. Фото: https://faces.hrest.info

Во Львове 16 июня 1578-го казнили запорожского атамана Ивана Подкову. Атамана похоронили на Чернечей горе.

Казак Иван Подкова участвовал в морских походах, нанес поражения татарам под Очаковом, Кафой. В начале ноября 1577-го вместе с казацким гетманом Яковом Шахом вторгся в Молдавию. Сверг с престола ставленника турецкого хана Петра Хромого, объявил себя хозяином Молдавии.

"Был настолько сильным, что когда воткнул талер в деревянную стену, то его надо было вырубать. Взяв за заднее колесо, он остановил повозку, запряженную шестью лошадьми. Взяв в руки говяжий угол пробил ним ворота", - говорится в народном предании о Подкову.

Петр Хромой и турецкий султан Мурад III обратились за помощью к польского короля Стефана Батория. Подкова оставил Молдавии и заехал в Варшаву, чтобы помириться с Баторием. Король приказал схватить Ивана Подковы.

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Ивана Подкову привезли во Львов на казнь. Опасаясь народных волнений, король Стефан уехал на рассвете на охоту на два дня. Палач одним ударом отрубил голову казаку. Королевский чиновник поднял голову и показал присутствующим. В этот момент заваливается передстинок ратуши. На него вылезло слишком много людей, чтобы лучше увидеть момент казни. Никто не пострадал, но это считали за плохой знак.

Люди Подковы забирают тело, пришивают голову. В зеленой гробу везут тело в Канев, прячут на Чернечей горе. Люди Подковы забрали тело. Турецкий султан в благодарность направляет Баторию подарки: 50 быков, 4 бочки вина, 2 бочки маринованных лимонов и лошади.

Под горой Кнут у современного села Четвертиновка Гайсинского района Винницкой области 1 июня 1652-го начался бой союзной армии Войска Запорожского и Крымского Ханства против войска Речи Посполитой. Битва завершилась победой союзников.

Победа казаков привела к отмене Белоцерковского соглашения. В Украине началось массовое восстание против шляхты. 21 августа 1652-го новый союз между Украиной и Молдовой было скреплено династическим браком Тимоша Хмельницкого и Розанды в Яссах.