Отреставрировали 110-летний трамвай

Во Львове отреставрировали старый трамвай. Фото: zaxid.net

Во Львове ко Дню независимости отреставрировали ретро-трамвай 1909 года модели Sanok SW1.

Он ездил по городу в 40-70 годах XX века, сообщает zaxid.net.

"Вагон имеет историческую и музейную ценность. Мы уже используем его для съемок фильмов, в частности, есть несколько сцен с участием вагона в "Шляхетних волоцюгах". Вагон и в дальнейшем будет сниматься в фильмах. Также мы будем использовать его для экскурсионных выездов", - сообщил представитель ЛКП "Львовэлектротранс" Иван Бондар.

Трамвай перекрасили в синий и цвет слоновой кости. Эти цвета были официальными в то время во Львове. Переоснастили устаревшие системы, отремонтировали колесные пары, систему торможения и кузов.

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Вагон модели Sanok SW1 изготовили в Польше, он ездил в городе Тарнув. В 1943 году вагон перевезли во Львов, где он курсировал до 1980-х.

"Вагонов конкретно этой модели в мире больше нет. Есть еще несколько иной модификации еще один такой вагон в польском городе Лодзь", - отметил Иван Бондарь.

Во Львове ко Дню флага состоялось торжественное открытие Мемориала героям Небесной сотни. Мемориал возведен на улице Кривоноса-Замковой. На нем построена стела с выгравированными именами героев и их портретами.