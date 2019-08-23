Отреставрировали 110-летний трамвай

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1116
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1863
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
4 Просмотров: 4230
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1521
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2205
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1872
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2223
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2448
Фото
Все фото
7
4
4
14
14
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
За год до разгрома - как отдыхали венгры в разгар войны
За год до разгрома - как отдыхали венгры в разгар войны
Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото
Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото
Видео
Все видео
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Дорожники разрыли курган
Дорожники разрыли курган
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
Археологи нашли печь трипольцев
Археологи нашли печь трипольцев
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5742
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2223
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2448
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6885
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 августа 2019
Просмотров: 207
Я, незалежна
Яка я, у свої 28? Розкажеш мені при зустрічі? Тільки правду, мені цікаво. А я про себе знаю ось що: коли мені боляче, я б'юся. Коли на мене ...
пятница, 23 августа 2019 23:13

Отреставрировали 110-летний трамвай

  Комментировать
Отреставрировали 110-летний трамвай
Во Львове отреставрировали старый трамвай. Фото: zaxid.net

Во Львове ко Дню независимости отреставрировали ретро-трамвай 1909 года модели Sanok SW1.

Он ездил по городу в 40-70 годах XX века, сообщает zaxid.net.

"Вагон имеет историческую и музейную ценность. Мы уже используем его для съемок фильмов, в частности, есть несколько сцен с участием вагона в "Шляхетних волоцюгах". Вагон и в дальнейшем будет сниматься в фильмах. Также мы будем использовать его для экскурсионных выездов", - сообщил представитель ЛКП "Львовэлектротранс" Иван Бондар.

Трамвай перекрасили в синий и цвет слоновой кости. Эти цвета были официальными в то время во Львове. Переоснастили устаревшие системы, отремонтировали колесные пары, систему торможения и кузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изящная резьба и уникальный забытый стиль: показали единственный в Украине дом-"закопянку"

Вагон модели Sanok SW1 изготовили в Польше, он ездил в городе Тарнув. В 1943 году вагон перевезли во Львов, где он курсировал до 1980-х.

"Вагонов конкретно этой модели в мире больше нет. Есть еще несколько иной модификации еще один такой вагон в польском городе Лодзь", - отметил Иван Бондарь.

Во Львове ко Дню флага состоялось торжественное открытие Мемориала героям Небесной сотни. Мемориал возведен на улице Кривоноса-Замковой. На нем построена стела с выгравированными именами героев и их портретами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отреставрировали 110-летний трамвай». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Памятнику сказочного персонажа отрезали голову

Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы - сегодня годовщина подписания судьбоносного соглашения

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 39973
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 3 Просмотров: 29359
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 18424
Первый &quot;слуга народа&quot; отказался от мандата
Первый "слуга народа" отказался от мандата 1 Просмотров: 14730
В маршрутке тело женщины пролежало больше двух часов
В маршрутке тело женщины пролежало больше двух часов
 Просмотров: 14670
История
Украинцы развалили СССР - историк
Украинцы развалили СССР - историк
 Просмотров: 441
Памятнику сказочного персонажа отрезали голову
Памятнику сказочного персонажа отрезали голову
 Просмотров: 990
Россию поймали на исторической лжи
Россию поймали на исторической лжи Просмотров: 2430
Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы - сегодня годовщина подписания судьбоносного соглашения
Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы - сегодня годовщина подписания судьбоносного соглашения
 Просмотров: 477
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
7
 Просмотров: 3951
Больше всего комментируют
8
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
4
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
3
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
3
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Голосов: 1656
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua