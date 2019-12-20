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пятница, 20 декабря 2019 11:19

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

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Отменили пошлины на украинско-российских таможнях
Фаворитом Елизаветы Петровны был сын украинского казака Алексей Разумовский Фото: salfetki.org.ua

Императрица Елизавета Петровна издала указ "Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов" 20 декабря 1753-го в Питербурге. Таможенные границы между Гетманщиной и Российской империей был ликвидирован.

От нового указа выигрывали украинские купцы и люди, которые зарабатывали на промыслах внутри государства. Для Украины же, указ означал дальнейшую интеграцию в империю, ликвидацию казацкой автономии и еще большую ассимиляцию украинцев с россиянами. Гетманщина потеряла доходы от внутренних таможен, при том, что Россия и так выкачивала из нее значительные средства и ресурсы.

"Верноподданных наших всемимилостивийше жалеем и освобождаем от платежа внутри государства, таможенных и мелочных сборов", - говорилось в указе.

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Исчезали таможенные пошлины на хлеб, сено, дрова, деготь, скот, рыбу, лошадей. Исчезали они и с найма извозчиков и с плавных судов, с клеймения хомутов, с мостов и перевозок, с каменного жернового и глиняного промыслов, из таможенного письма и канцелярских процедур.

Елизавета приказала "все таможни, что существуют внутри государства уничтожить и сборов не совершать, а собирать их в портовых и пограничных таможнях, из привозного и отвозного товара по 13 копеек с каждого рубля".

Фаворитом императрицы Елизаветы Петровны был сын украинского казака Григория Розума Алексей Разумовский. В 1731-м мальчик попал в придворную капеллу в Петербурге и своим пением пленил сердце будущей властительки России. Через 10 лет Алексей получил звание камергера и генерал-поручика и тайно обвенчался с Елизаветой. Высокое положение при дворе дало Алексею возможность заботиться о младшем брате Кирилле. С его помощью тот получил отличное образование, а уже 1750-го Елизавета издала приказ о ликвидации "Правления гетманского правительства" и избрании в Глухове гетманом Кирилла Разумовского, который стал последним гетманом Украины.

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Дата
20
декабря

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

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