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четверг, 06 августа 2020 12:47

Открыли выставку "Путешествие неизвестным Крымом"

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Открыли выставку &quot;Путешествие неизвестным Крымом&quot;
Выставка "Путешествие неизвестным Крымом" продлится до 26 августа Фото: uinp.gov.ua

В Киеве на Контрактовой площади открыли выставку "Путешествие неизвестным Крымом". Она продлится до 26 августа.

Расскажет о малоизвестных деятелях крымскотатарской культуры, татарских городах и поселениях, об уникальном крымскотатарском искусстве. Состоит из 20 баннеров, визуально разделенных на 2 части. Отдельные из них посвящены традициям крымскотатарского народа: быту, одежде, народным ремеслам, родовому знаку ханов Гиреев - тамзи, который изображен на крымскотатарском флаге, сообщает УИНП.

Экспозиция была установлена ​​по инициативе ОО "Егридал". Целью организации является укрепление и развитие дружественных межнациональных отношений, занимается правовой, культурной и социальной защитой крымскотатарского и других народов Крыма.

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"Украинский и крымскотатарский народы едины в плане борьбы за восстановление суверенитета, возвращения Крыма, защиты прав человека на временно оккупированных территориях. Это очень важное единство, которое делает нас сильнее, дает не забыть об этой агрессии совершенной нашими соседями, но кроме этого единства нам не нельзя забывать о диалоге культур, об углублении наших связей. Нам нужно открывать друг друга. Нашим обоим народам нужно знать насколько глубоко сплетаются наши корни. Эта выставка - один из шагов в этом направлении", - заявил глава УИНП Антон Дробович.

В Киеве 14 августа на Певческом поле открыли выставку цветов "Мульт-ленд". На ней в цветочном оформлении можно увидеть Angry Birds, Белоснежку и семь гномов, Аладдина, Жасмин и Джина, Посипак, Микки Мауса, героев мультфильма "В поисках Немо" и "Книги Джунглей", Шрека, волшебных фей и Рапунцель. Продлится до 13 сентября 2020 года.

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Дата
06
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