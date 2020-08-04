Цветочные Белоснежка, Микки Маус, Шрек и Рапунцель: в Киеве откроют новую выставку

В Киеве 14 августа на Певческом поле откроют выставку цветов "Мульт-ленд".

На выставке в цветочном оформлении можно увидеть Angry Birds, Белоснежку и семь гномов, Аладдина, Жасмин и Джина, посипаков, Микки Мауса, героев мультфильма "В поисках Немо" и "Книги Джунглей", Шрека, волшебных фей и Рапунцель.





Автор: "Киевзеленстрой" Любимые мультперсонажи станут цветочными композициями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый интерактивный Музей науки в Киеве: когда ожидать открытия

Также компания-оператор Певческого поля Grand Event украсит центральную аллею, что ведет в "Мульт-ленд", 50 тысячами сурфиний, петуний и калиброхоа.

"Певческое поле - это уже бренд. Поэтому каждый раз нужно добавлять что-то новое, интереснее. На всей территории выставки установим разнообразные фотозоны, оформим локации для детей, будут активные развлечения, мастер-классы, в том числе, и посвященные Дню Независимости", - сообщил Денис Погорелко, руководитель Grand Event.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве заработал уличный кинотеатр

Выставка продлится с 14 августа по 13 сентября 2020 года. Место проведения: Певческое поле Печерского ландшафтного парка, ул. Лаврская, 33.



Взрослый билет - 100 грн, детский - 25 грн. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вход бесплатный.

Красоту новых интерактивных фонтанов в парке Партизанской славы и Сырецком отсняли с помощью дрона. На видео можно увидеть, как дети радуются фонтанам с музыкальным сопровождением и световым шоу.