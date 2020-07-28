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вторник, 28 июля 2020 15:09

Интерактивные фонтаны Киева показали с высоты птичьего полета

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Интерактивные фонтаны Киева показали с высоты птичьего полета
В парке Партизанской славы и Сырецком заработали интерактивные фонтаны. Фото: bigkyiv.com.ua

Красоту новых интерактивных фонтанов в парке Партизанской славы и Сырецком отсняли с помощью дрона. На видео можно увидеть, как дети радуются фонтанам с музыкальным сопровождением и световым шоу.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook Алексей Король, и.о. директора "Киевзеленстроя".

"Строя фонтаны в парках, мы очень надеялись, что они понравятся посетителям, но не подозревали, что настолько. Лучшее подтверждение, конечно, эмоции. Приходите в парк Партизанской славы и парк Сырецкий наслаждаться этим зрелищем", - отметил Король.

5 арок фонтана в Парке партизанской славы, высотой от 6 до 7,7 м, формируют водопад, а между струями воды можно даже пройтись. В вечернее время включаются световые спецэффекты. Нажав особую кнопку, вид фонтана меняется на совершенно новый.

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В Сырецком парке похоже шоу можно посмотреть в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные выходные. Программой в пятницу предусмотрено детское диско, в воскресенье - мотивы классической музыки.

Раньше Малая академия наук Украины в коллаборации с агентством Gres Todorchuk анонсировала открытие первого интерактивного "Музея науки" в Киеве. Посетителям будут доступны более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

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