Первый интерактивный Музей науки в Киеве: когда ожидать открытия

Малая академия наук Украины в коллаборации с агентством Gres Todorchuk откроет первый интерактивный "Музей науки" в Киеве. Посетителям будут доступны более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций, - сообщает Хмарочос.





Автор: Скрин с видеопрезентации проекту ("Хмарочос") "Музей науки" будет интерактивным - 120 новейших экспонатов

Над экспозицией из 7 блоков работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции.

"В Малой академии наук обучаются более 150 тысяч детей со всей Украины. За последние полтора года наши юные ученые завоевали 80 наград в крупнейших международных научных олимпиадах и конкурсах. Большая амбиция МАНУ - воспитать новую плеяду украинских специалистов и вернуть Украину на карту ведущих научных стран мира. Интерактивное пространство - еще один наш шаг к популяризации науки", - рассказывает директор МАНУ Оксен Лисовой.

Проект будет функционировать с сентября на ВДНХ в павильоне №23.

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Посетители смогут принять участие в запуске молнии в катушке Теслы, поуправлять роборукой, увидеть 2-метровую голограмму, покататься на велосипеде с квадратными колесами и отправиться в космическое путешествие.

"В "Музее науки" мы стараемся прежде всего заинтересовать, оживить безэмоциональные термины из учебников, превратив их в объекты и инсталляции, показываем, как формулы и законы работают в повседневной жизни", - добавляет Лисовой.

Интерактивным также будет стеклянный потолок, меняющий цвет в зависимости от количества правильных ответов на вопросы из сферы науки. Отдельную зону "Музея" посвятили украинским ученым.

Во время посещения музея необходимо соблюдать превентивные меры безопасности в свези с карантином. Кроме этого, количество посетителей будут ограничивать путем заблаговременной покупки билетов с фиксированным временем посещения, дезинфицировать экспонаты и другие поверхности.