Открыли украинскую гимназию

Первая украинская гимназия действовала в помещении городской частной женской гимназии Аделаиды Желукиной - теперь Киевская школа № 138

18 марта 1917 года в Киеве открыли первую гимназию с украинским языком преподавания. Заведение назвали в честь Тараса Шевченко.

Инициатива открытия принадлежала членам Общества школьного образования. Оно возникло в том же 1917 году и работало над организацией украинских школ, что предусматривало значительные трудности. Ведь тогда в Украине не было никаких украиноязычных школ, учебников, а также необходимого количества учителей. Именно поэтому решили создать первую и пока единственную гимназию.

Представители общества взялись за поиски помещения. Предоставить его согласилась владелица городской частной женской гимназии Аделаида Желукина, но при условии, что обучение будет происходить во 2-ю смену.

Согласовав детали, Общество школьного образования открыло 3 первых и 2 подготовительных класса. Открытие сопровождалось торжественным молебном. Сначала директором школы стал художник Петр Холодный, но уже вскоре - литературовед и член Украинского Научного Общества Владимир Дурдукивский. Он преподавал украинский язык.

Среди других предметов в гимназии были: математика, география, история, естествознание, латинский, французский, немецкий языки, музыка, пение, хореография, рисование, религия. Также действовали самообразовательные кружки по различным предметам, в частности драматический. На годовщину Тараса Шевченко отмечали шевченковские дни.

Преподавали предметы историк и будущий премьер-министр УНР Вячеслав Прокопович, этнолог Лев Чикаленко, председатель Всеукраинского учительского союза София Русова, композитор Филипп Козицкий, будущий митрополит УАПЦ Василий Липкивский и другие.

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В конце года в гимназии обучались 174 человека - в основном дети беженцев от войны, крестьян, мещан и интеллигенции. Девушки и юноши учились в классах вместе, взаимодействовали с воспитанницами гимназии Желукиной.

При власти гетмана Павла Скоропадского гимназия получила помещение на Львовской площади, а затем в бывшей амбулатории больницы при Покровском монастыре на той же Львовской.

После окончательного прихода к власти большевиков, в 1921 году, гимназию реорганизовали в семилетнюю трудовую школу имени Тараса Шевченко. Произошло наступление на предметы, связанные с изучением "враждебных" иностранных языков. В конце 1920-х большинство преподавателей попадут под советские репрессии.

18 декабря 1917-го в Киеве официально заработала первая в истории Украины высшая школа художественного образования - Украинская академия искусств. Тогда Центральная Рада приняла закон, регламентирующий деятельность академии. Ее ректором стал художник и педагог Федор Кричевский. В 1918-1919 годах в академии обучались 140 студентов, в 1921-1922-х - около 400. Все в отдельных мастерских в соответствии с профессией. Плата за обучение составляла 100 руб. в год, а для свободных слушателей - 100 руб. в полугодие. Это равнялось зарплате чиновника среднего звена.