Открыли первый в мире музей-село

Сейчас в Скансене представлено более 150 домов и усадеб XVIII - XX вв. В них сохранен интерьер, показывает, как жили в те времена люди Швеции. Фото: Holger. Ellgaard

На шведском острове Юргорден в центре Стокгольма 11 октября 1891-го открыли первый в мире музей-деревню под открытым небом.

На острове Юргорден, ранее принадлежавший шведской короне, 1810-го торговец построил летний павильон с живописным видом на город и разбил прекрасный сад. Имение Бургман было названо"Скансен", поскольку рядом располагалась небольшая крепость. Шведской "skans" означает "укрепление". За 80 лет историк Артур Хазелиус приобрел имение "Скансен", чтобы основать фольклорный культурно-исторического музец небом.

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"Скансен" стал первым в мире этнографическим музеем под открытым небом. Там собраны сооружения из разных уголков Швеции и даже целые комплексы, как, например, кузница, мастерская стеклодува, пекарня. В первые 20 лет своего существования музей значительно расширился. Сюда начали свозить дома и целые усадьбы со всей Швеции, а также животных для небольшого зверинца.

Сейчас в Скансене представлено более 150 домов и усадеб XVIII - XX вв. В них сохранен интерьер, показывает, как жили в те времена люди разного социального происхождения в различных районах Швеции. Название "Скансен" стала нарицательным для обозначения этнографических музеев под открытым небом.

В кургане Толстая Могила возле нынешнего города Покров на Днепропетровщине археолог Борис Мозолевский 21 июня 1971 нашел скифскую пектораль - нагрудное украшение скифского царя IV в. до н.э. Ее вес 1148 грамм, размер - 30,6 см в диаметре, выполненная из золота 958 пробы. Найдена пектораль имеет 3 яруса изображений.