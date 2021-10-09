Открыли первый в мире музей-село

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 711
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1035
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1170
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2790
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 4914
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 873
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1917
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 639
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1737
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4428
Фото
Все фото
10
5
4
9
5
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Как украинцы Закарпатья боролись за автономию
Как украинцы Закарпатья боролись за автономию
Железная дорога и предприятия - показали старинные фото Могилева-Подольского
Железная дорога и предприятия - показали старинные фото Могилева-Подольского
Во Львовской области нашли массовое захоронение жертв зверств НКВД
Во Львовской области нашли массовое захоронение жертв зверств НКВД
Видео
Все видео
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1152
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 522
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 909
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1026
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2160
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 414
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
понедельник, 11 октября 2021 08:21

Открыли первый в мире музей-село

  Комментировать
Открыли первый в мире музей-село
Сейчас в Скансене представлено более 150 домов и усадеб XVIII - XX вв. В них сохранен интерьер, показывает, как жили в те времена люди Швеции. Фото: Holger. Ellgaard

На шведском острове Юргорден в центре Стокгольма 11 октября 1891-го открыли первый в мире музей-деревню под открытым небом.

На острове Юргорден, ранее принадлежавший шведской короне, 1810-го торговец построил летний павильон с живописным видом на город и разбил прекрасный сад. Имение Бургман было названо"Скансен", поскольку рядом располагалась небольшая крепость. Шведской "skans" означает "укрепление". За 80 лет историк Артур Хазелиус приобрел имение "Скансен", чтобы основать фольклорный культурно-исторического музец небом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизнесмены скинулись на музей

"Скансен" стал первым в мире этнографическим музеем под открытым небом. Там собраны сооружения из разных уголков Швеции и даже целые комплексы, как, например, кузница, мастерская стеклодува, пекарня. В первые 20 лет своего существования музей значительно расширился. Сюда начали свозить дома и целые усадьбы со всей Швеции, а также животных для небольшого зверинца.

Сейчас в Скансене представлено более 150 домов и усадеб XVIII - XX вв. В них сохранен интерьер, показывает, как жили в те времена люди разного социального происхождения в различных районах Швеции. Название "Скансен" стала нарицательным для обозначения этнографических музеев под открытым небом.

В кургане Толстая Могила возле нынешнего города Покров на Днепропетровщине археолог Борис Мозолевский 21 июня 1971 нашел скифскую пектораль - нагрудное украшение скифского царя IV в. до н.э. Ее вес 1148 грамм, размер - 30,6 см в диаметре, выполненная из золота 958 пробы. Найдена пектораль имеет 3 яруса изображений.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли первый в мире музей-село». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Открыли первый в мире музей-село

Самое читаемое
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 4653
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 4437
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 3861
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 3611
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 2763
История
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 2259
Запустили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию
Запустили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию
 Просмотров: 945
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
5
 Просмотров: 1665
Хмельницкий победил поляков под Львовом
Хмельницкий победил поляков под Львовом
 Просмотров: 441
Селу на Львовщине вернули советское название
Селу на Львовщине вернули советское название Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
6
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребинский
3
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
2
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
1
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
1
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Голосов: 179
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть