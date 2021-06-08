Открыли памятник поэту

Памятник Шевченко установили в центре города, на побережье реки Москвы рядом с гостиницей "Украина". Фото: https://unsplash.com

В Москве 10 июня 1964-го открыли памятник Тарасу Шевченко. Московский памятник появился на 8 дней раньше вашингтонского.

На сооружение памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне собирала средства вся украинская эмиграция. Первому секретарю ЦК Компартии Советского Союза Никите Хрущеву стало известно, что памятник в столице США должен быть установлен летом 1964-го. Он захотел сделать то же раньше американских диспареуния. Объявили Всесоюзный конкурс проектов монументов. Среди 35 проектов победила работа украинских скульпторов Юлия Синькевича, Анатолия Фуженко. Эта работа сделала скульпторов известными на весь СССР.

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В проекте - почти шестиметровый Шевченко якобы движется скалой с опущенной головой и врастает в землю. "Тарас Шевченко в шинели" Хрущеву понравился. Хотя не было никаких источников, подтверждающих версию о том, что шинель-крылатку носил Тарас Григорьевич. Против образа поэта высказывалась группа украинских интеллектуалов, в числе которых были Максим Рыльский и Павел Тычина. Однако этот образ поэта был одобрен начальством Москвы.

Памятник установили в центре города, на побережье реки Москвы рядом с гостиницей "Украина".

Памятник Шевченку открыли в Вашингтоне 27 июня 1964-го. В открытии памятника приняли участие 100 тыс. человек, делегации из Канады, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Австралии. Присутствовали представители правительства США и послы иностранных государств. Монумент создали канадский скульптор украинского происхождения Лео Мол и архитектор Радослав Жук.