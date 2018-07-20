Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым

В Египте археологи открыли 30-тонный черный саркофаг.

В нем обнаружили 3 скелета со следами удара по черепу. Кости сильно повреждены водой, которая просочилась в саркофаг через трещину, пишет Science Alert.

Историки предполагали, что в саркофаге может быть труп правителя Александра Македонского, потому что гроб относится к 323 году до н.э., то есть вскоре после его смерти. На том же месте на глубине пяти метров нашли 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины и некоторые другие артефакты.

Ходили слухи, что саркофаг проклят и пострадают все, кто его откроет. Слухи подогревал черный цвет памятника и его гигантские размеры.

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"Саркофаг был открыт, но мы не пострадали от проклятия", - сказал генеральный секретарь египетского министерства древностей Мостафа Вазири.

Ученые уверены, что найденные мумии относятся к правящей династии. В саркофаге не было сокровищ, масок, статуй, амулетов или надписей, которые обычно обнаруживали в захоронениях членов царской семьи.

Предполагается, что трупы принадлежат солдатами. Ученые проанализируют черепа, чтобы установить возраст, причину смерти и происхождение людей.







В египетском городе Александрия археологи обнаружили самый большой гранитный саркофаг, который когда-либо находили в стране. Гроб нашли во время раскопок в районе Сиди Габер на глубине 5 м. Рядом с ним лежала голова из алебастра. Предполагают, что она изображала похороненного в могиле человека, сообщает Высший совет древностей Египта.