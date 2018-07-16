Археологи открыли древнеегипетскую мумификационную мастерскую

Фото: Sky News

Египетские археологи обнаружили древнюю мумификационную мастерскую возле трех пирамид Гизы.

Археологи наткнулись на находку 2500-летней давности в огромном некрополе Саккары, недалеко от древнего города Мемфиса, пишет Sky News.

Открытая шахта состоит из погребальных камер, вырезанных в скале. На самом ее дне нашли несколько мумий, деревянных гробов и каменных саркофагов.

В мастерской мумификации были обнаружены остатки инструментов бальзамировщика. Археологи надеются с их помощью расшифровать химический состав бальзамирующих масел, которые использовались в процессе мумификации.

Среди артефактов, которые нашли археологи, серебряная позолоченная маска мумии, цилиндрические банки, которые использовали для сохранения органов их владельца, чаши из мергелевой глины и фаянса.

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"Найденную маску можно назвать сенсацией", - говорит Рамадан Хусейн, глава немецко-египетской археологической миссии."Очень мало масок из драгоценных металлов сохранились до наших дней. Гробницы древнейших египетских вельмож были разграблены еще в древности."

Находки будут выставлены в большом египетском музее, который находится на стадии строительства и откроется в этом году.

Хозяйственные помещения строителей пирамид нашли археологи в Гизе в Египте. Одному из зданий около 4,5 тысячи лет, оно служило кухней. Во втором размещались жрецы. Возле него нашли печать. К вероятному жилищу жреца были пристроены хлебопекарня и пивоварня.