Археологи нашли кухню строителей пирамид

Кухня обеспечивала едой строителей пирамиды Менкаура. Фото: golosherson.co.ua

Хозяйственные помещения строителей пирамид нашли археологи в Гизе в Египте.

Одному из зданий около 4,5 тысячи лет, оно служило кухней. Во втором размещались жрецы. Возле него нашли печать. К вероятному жилищу жреца были пристроенны хлебопекарня и пивоварня, сообщает "Голос Херсона".

Здания примыкали к длинной жилой галерее. В ней могли поместиться 1000 человек. Археологи предполагают, что в галерее-казарме могли жить военные, которые наблюдали за строительством пирамид.

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Предполагают, что жрец отвечал за выпечку хлеба и пивоварение.

Кухня обеспечивала пищей строителей пирамиды Менкаура - наиболее поздней из комплекса Гизы.

Ученые обнаружили бронзовую статую бога Осириса в ступенчатой ​​пирамиде Джосера. Пирамида является древнейшей каменной усыпальницей. Была построена древнеегипетским архитектором Имхотепом.