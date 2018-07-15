Археологи нашли кухню строителей пирамид

Хозяйственные помещения строителей пирамид нашли археологи в Гизе в Египте.
Одному из зданий около 4,5 тысячи лет, оно служило кухней. Во втором размещались жрецы. Возле него нашли печать. К вероятному жилищу жреца были пристроенны хлебопекарня и пивоварня, сообщает "Голос Херсона".
Здания примыкали к длинной жилой галерее. В ней могли поместиться 1000 человек. Археологи предполагают, что в галерее-казарме могли жить военные, которые наблюдали за строительством пирамид.
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Предполагают, что жрец отвечал за выпечку хлеба и пивоварение.
Кухня обеспечивала пищей строителей пирамиды Менкаура - наиболее поздней из комплекса Гизы.
Ученые обнаружили бронзовую статую бога Осириса в ступенчатой пирамиде Джосера. Пирамида является древнейшей каменной усыпальницей. Была построена древнеегипетским архитектором Имхотепом.
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