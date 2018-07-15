Археологи нашли кухню строителей пирамид

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 792
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 567
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 864
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3510
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8199
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1512
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
20
21
6
26
10
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Пистолеты, консервы и 125 скелетов - нашли братскую могилу Первой мировой
Пистолеты, консервы и 125 скелетов - нашли братскую могилу Первой мировой
Олимпийские игры перенесли из-за извержения вулкана
Олимпийские игры перенесли из-за извержения вулкана
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
Фотограф нашел красоту в заброшенных старинных зданиях
Фотограф нашел красоту в заброшенных старинных зданиях
Видео
Все видео
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 801
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3060
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24553
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1359
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1314
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 729
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 23:13

Археологи нашли кухню строителей пирамид

  Комментировать
Археологи нашли кухню строителей пирамид
Кухня обеспечивала едой строителей пирамиды Менкаура. Фото: golosherson.co.ua

Хозяйственные помещения строителей пирамид нашли археологи в Гизе в Египте.

Одному из зданий около 4,5 тысячи лет, оно служило кухней. Во втором размещались жрецы. Возле него нашли печать. К вероятному жилищу жреца были пристроенны хлебопекарня и пивоварня, сообщает "Голос Херсона".

Здания примыкали к длинной жилой галерее. В ней могли поместиться 1000 человек. Археологи предполагают, что в галерее-казарме могли жить военные, которые наблюдали за строительством пирамид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые нашли потайные комнаты внутри Сфинкса

Предполагают, что жрец отвечал за выпечку хлеба и пивоварение.

Кухня обеспечивала пищей строителей пирамиды Менкаура - наиболее поздней из комплекса Гизы.

Ученые обнаружили бронзовую статую бога Осириса в ступенчатой ​​пирамиде Джосера. Пирамида является древнейшей каменной усыпальницей. Была построена древнеегипетским архитектором Имхотепом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Нашли статую египетского бога потустороннего мира
Нашли статую египетского бога потустороннего мира Просмотров: 1854
Ученые нашли потайные комнаты внутри Сфинкса
Ученые нашли потайные комнаты внутри Сфинкса Просмотров: 2574
Сейчас вы читаете новость «Археологи нашли кухню строителей пирамид». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 30114
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 27067
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 19521
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
18
 Просмотров: 15912
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 14808
История
Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха
Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха
 Просмотров: 486
От горячей лавы спасались мокрыми шкурами
От горячей лавы спасались мокрыми шкурами
 Просмотров: 549
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 14808
Украинские футболисты победили поляков
Украинские футболисты победили поляков
 Просмотров: 396
Крепость разобрали на сувениры
Крепость разобрали на сувениры
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
17
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
12
Як аннексировали Крым
9
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
6
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 1292
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua