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четверг, 18 февраля 2021 08:20

Открыли новую планету

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Открыли новую планету
В созвездии Близнецов обнаружили новую планету. Фото: Nasa

Американский фотограф Клайд Томбо в частной обсерватории штат Аризона обнаружил 18 февраля 1930-го самую дальнюю планету Солнечной системы Плутон.

Безуспешные поиски таинственной "Планеты X" продолжались десятки лет. Астроном-любитель Клайд Томбо занялся фотографированием звездного неба с помощью астрографа. Делал сравнительный анализ фотоснимков для поиска объектов, изменивших свое положение. Томбо открыл сотни астероидов, кометы и много переменных звезд.

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В созвездии Близнецов обнаружил новую планету. Как и большинство тел в поясе Койпера, Плутон состоит в основном из камня и льда. Был относительно малым - диаметр около 2374 км. По массе он уступал Луне в семь раз. Томбо с другими астрономами сообщили о своем открытии общественность. Плутон официально признали девятой планетой Солнечной системы.

За открытие Плутоноу Клайд ученый отмечен многими международными наградами. По завещанию, часть его праха установлено в космический аппарат "New Horizons". Он 13 июля 2015-го прошел на рекордно близком расстоянии 13 тыс км от Плутона.

Немецкий астроном Иоганн Галле из Берлинской обсерватории 23 сентября 1846 обнаружил планету Нептун. Она восьмая от Солнца. Названа в честь римского бога морей.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
февраля

Открыли новую планету

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