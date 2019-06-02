Открыли крупнейшую в истории выставку

Торжественное открытие выставки 5 июня 1894 Фото: photo-lviv.in.ua

Общую краевую выставку открыли 5 июня 1894-го в Стрыйском парке во Львове. Приурочили к 100-летию восстания Тадеуша Костюшко. Выставка стала крупнейшей за всю историю края.

Тысячи рабочих выравнивали овраги парка, чтобы образовалась ровная терраса площадью почти 50 га. К главному входу выставочного городка проложили трамвайные пути. Различные общества, учреждения и частные лица возвели 130 павильонов. Проектировали их лучшие архитекторы Галичины. Один павильон был в виде бутылки коньяка, увеличенной в 144 раза.

Был также аквариум с четырьмя прудами, модель рудника со штольней на глубине 11 м, подземная пещера в виде соляной шахты. На территории нефтяного отдела выставки демонстрировалась система канадского машинного бурения. В течение 8 дней было пробито скважину глубиной 501 метр. Канатная дорога, которая функционировала в течение первого месяца работы выставки, двигалась с помощью газового мотора.

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В сентябре выставку во Львове посетил император Австро-Венгрии Франц Иосиф І. Павильонами в Стрыйском парке он ходил пять дней, принимал делегации, посещал богослужения, открыл медицинский факультет университета. А каждый вечер развлекался на балах. Всюду его сопровождала толпа восторженных львовян течение следующего года большинство выставочных зданий разобрали. От 5 июня по 16 декабря 1894 года выставку Краевой во Львове посетили 1 млн человек.

Украинского композитора и певца Владимира Ивасюка похоронили 22 мая 1979 на Лычаковском кладбище во Львове. Похороны превратились в массовую акцию протеста против СССР. На кладбище пришли более 10 тыс. Человек.