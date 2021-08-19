Откопали останки 500 жертв нацистов

В Польше откопали жертв Второй мировой войны. Фото: Antiquity

В местности под названием Долина смерти на севере Польши обнаружили массовое захоронение времен Второй мировой войны.

Обнаружили останки около 500 человек, сообщает Antiquity.

Вместе с костями нашли пули, кольца и другие предметы.

В первые месяцы Второй мировой войны в Долине смерти нацисты казнили 30-35 тыс. поляков. Эти события получили название Поморского преступления 1939 года. В январе 1945 года в той же Долине смерти произошла резня. Гестапо отправило в местность на казнь 600 польских военнопленных. Но их кости не нашли. Историки предполагали, что нацисты сожгли тела. После войны в этом районе нашли только 168 погибших.

"Общеизвестно, что не все массовые захоронения 1939 года найдены, а тела эксгумированы. Могилы убитых в 1945 году также еще не были эксгумированы", - сказал доктор Давид Кобялка из Польской академии наук.

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"Несмотря на попытки нацистов скрыть свои преступления, вещественные доказательства этих расстрелов, сохранившиеся до наших дней и выявленные в 2020 году, свидетельствуют о резне и раскрывают эту тайну через 75 лет", - отмечают авторы.

В Польше строители случайно раскопали захоронение людей, умерших от чумы в 18 веке. Рабочие наткнулись на человеческие останки в городе Миколайки Вармино-Мазурского воеводства, когда строили жилой комплекс.