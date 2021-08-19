Откопали останки 500 жертв нацистов

 
Ексклюзивы
1/5
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 135
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 459
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 450
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 261
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1197
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 819
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2142
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6120
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 693
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
12
7
11
7
5
В Москве мятежники попытались захватить власть
В Москве мятежники попытались захватить власть
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
&quot;Мозолит глаза пророссийским элементам&quot; - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
Видео
Все видео
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 819
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 522
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1170
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1260
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 117
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
пятница, 20 августа 2021 01:13

Откопали останки 500 жертв нацистов

  Комментировать
Откопали останки 500 жертв нацистов
В Польше откопали жертв Второй мировой войны. Фото: Antiquity

В местности под названием Долина смерти на севере Польши обнаружили массовое захоронение времен Второй мировой войны.

Обнаружили останки около 500 человек, сообщает Antiquity.

Вместе с костями нашли пули, кольца и другие предметы.

В первые месяцы Второй мировой войны в Долине смерти нацисты казнили 30-35 тыс. поляков. Эти события получили название Поморского преступления 1939 года. В январе 1945 года в той же Долине смерти произошла резня. Гестапо отправило в местность на казнь 600 польских военнопленных. Но их кости не нашли. Историки предполагали, что нацисты сожгли тела. После войны в этом районе нашли только 168 погибших.

"Общеизвестно, что не все массовые захоронения 1939 года найдены, а тела эксгумированы. Могилы убитых в 1945 году также еще не были эксгумированы", - сказал доктор Давид Кобялка из Польской академии наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого

"Несмотря на попытки нацистов скрыть свои преступления, вещественные доказательства этих расстрелов, сохранившиеся до наших дней и выявленные в 2020 году, свидетельствуют о резне и раскрывают эту тайну через 75 лет", - отмечают авторы.

В Польше строители случайно раскопали захоронение людей, умерших от чумы в 18 веке. Рабочие наткнулись на человеческие останки в городе Миколайки Вармино-Мазурского воеводства, когда строили жилой комплекс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Откопали останки 500 жертв нацистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 14373
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 10944
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 7677
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7236
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6723
История
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
10
 1 Просмотров: 450
Нашли золотую монету с изображением места распятия Иисуса Христа
Нашли золотую монету с изображением места распятия Иисуса Христа Просмотров: 387
Освободили людей, которых везли на принудительные работы
Освободили людей, которых везли на принудительные работы
 Просмотров: 261
В Москве мятежники попытались захватить власть
В Москве мятежники попытались захватить власть
12
 Просмотров: 531
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
7
 Просмотров: 2250
Больше всего комментируют
26
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
4
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
3
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
Голосов: 101
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть