Откопали древнюю виселицу

Автор: thehistoryblog.com В Польше нашли древнюю виселицу с остатками казненных

Польские археологи обнаружили тысячи фрагментов костей казненных людей и виселицу, проводя раскопки в Жагане, Западная Польша. Также обнаружили цепи для казней. Виселица в Жагане работала с XVI по XVIII в. По оценкам археологов, на ней казнили несколько десятков человек. Некоторых вешали, другим отрубили головы.

"Во время раскопок было обнаружено 2 цепи. В одной из них сохранилось только одно звено, но вторая цепь длиннее, он состоит из 4-х звеньев. Это очень редкие находки, так как в Польше известны только 2 артефакта такого типа", - отметил руководитель проекта доктор Даниэль Войтуки с Вроцлавского университета.

Автор: thehistoryblog.com В Польше нашли древнюю виселицу с остатками казненных

Исследователи установили, что цепи использовали для людей, совершивших особо тяжкие преступления, сообщает The History Blog.

"Железные цепи использовались для того, чтобы трупы висели в течение длительного времени на общем гражданском осмотре", - сообщил Войтуки. Одну из цепей использовали 1717-го при исполнении смертного приговора неизвестному человеку.

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Во время раскопок археологи обнаружили тысячи мелких фрагментов человеческих костей. Один из скелетов оказался целым. Человека обезглавили, голова осталась у его же ног. Также нашли более десятка железных гвоздей. Вероятно, их использовали для крепления веревок или цепей к виселице.

Остатки людей проанализируют антропологи на средства Польского Национального научного центра.

Польские археологи обнаружили странный бронзовый артефакт с лепестками в ходе раскопок у перевала Дукля, Подкарпатское воеводство. Установили, что его изготовили около I тыс. до н.э. - в эпоху бронзы. Странная форма находки сразу привлекла внимание ученых. Изделие напоминает "пропеллер" и находится в хорошем состоянии. По своей форме и наличием отверстия в нижней части изделия артефакт похож на элемент булавы.