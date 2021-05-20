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четверг, 20 мая 2021 16:28

Основали премию для отмечания достижений в культуре и искусстве

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Основали премию для отмечания достижений в культуре и искусстве
Шевченковская премия сначала называлась Республиканской. Фото: "Укрінформ"

20 мая 1961 года основали Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.

Это самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Премию основали постановлением Совета министров УССР. Сначала она называлась Республиканской.

Первых лауреатов наградили 9 марта 1962 года. Премию получили поэт Павел Тычина и писатель Олесь Гончар в области литературы, и композитор Платон Майборода - в музыке.

23 апреля 1969-го был создан Комитет по государственным премиям Украинской ССР имени Тараса Шевченко в области литературы, искусства и архитектуры при Совете министров УССР. Пять премий выдавали ежегодно.

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С 1976 года количество премий увеличили до восьми. С 1988-го премии по архитектуре начал давать отдельно созданный комитет.

В течение 1962-2020 годов Шевченковской премией отметили более 660 человек и 15 коллективов

Группа ТНМК получил премию YUNA за лучший видеоклип на песню "История Украины за пять минут". Лауреатов объявили 12 мая во время 10-й церемонии вручения премии в киевском Дворце "Украина".

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Дата
20
мая

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