Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле

Видео смонтировано, чтобы предоставить зрителям проверку фактов событий, показанных в сериале телеканала HBO, через реальную хронику Фото: Крым.Реалии

Журналисты собрали историческую хронику реальных видеозаписей с места событий сразу после взрыва реактора.

Видео смонтировано, чтобы предоставить зрителям проверку фактов событий, показанных в сериале телеканала HBO, через реальную хронику. Запись опубликовало издание "Общественное" на странице в Facebook.

"Все обсуждают сериал НПО "Чернобыль", но так все было на самом деле? Уникальные документальные кадры первых часов после трагедии", - говорится в тексте под видео.

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В видеоряде отмечают "ляпы": отсутствие черного дыма над реактором после взрыва, в реальности полицейские в масках ходили по улицам Припяти - в сериале такого не было, также никакого ощущения тревоги у горожан не было - в отличие от шоу, и дети играли во дворах вплоть до эвакуации.

Американский сериал "Чернобыль" от компании HBO, рассказывающий о катастрофе на ЧАЭС, привлек внимание к этой истории и увеличил спрос туристов на посещение зоны отчуждения. Турагентства, которые организовывают экскурсии в Чернобыль, отмечают рост числа туристов на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает УНИАН.