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вторник, 06 августа 2019 10:02

Оккупанты попали в засаду украинских воинов

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Оккупанты попали в засаду украинских воинов
Бойцы УПА взяли в плен более 100 немцев Фото: ukrinform.u

Бойцы УПА провели удачный бой с нацистами в Ясинце-Масьовой - теперь Ясеница Львовской области 6 августа 1944-го. В ходе боя уничтожили 32 и взяли в плен 107 немцев.

Операцию проводил курень "Скажені". Он входил в состав военных округов "Черный лес" и "Говерла" направления УПА-Запад. Командовал куренем хорунжий Василий Андрусяк - Резун.

Задачу уничтожения немцев имела 2-я чота 1-й сотни под командованием булавного Славка. Бойцы подготовили засаду неподалеку Ясеницы и напали на нацистский конвой. Начался бой в ходе которого немцев взяли в кольцо и не дали возможности отступить.

Воины УПА захватили 60 телег с припасами и лекарствами, 23 пулемета, 500 автоматов и патроны к ним. Потери повстанцев составили 1 раненого бойца.

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На границе Львовской и Волыни, на пересечении дорог расположился контрольно-пропускной пункт немецкой оккупационной администрации. Отсюда немецкие подразделения движутся в направлении германо-советского фронта, который расположился за несколько десятков километров. К пропускному пункту подходят женщина, девушка и ребенок. подпольщик ОУН вступился за женщину с ребенком и его подругу. Тех польские полицаи на службе у немцев нагло обыскали и ограбили. После драки женщин отогнали выстрелами, раненого подпольщика забрали на пункт. Местные отряды УПА взялись освобождать боевого собрата. Из истории известно, что в это время немецкие оккупанты под напором советской армии отступали, грабя украинские земли. Красные возвращались, чтобы дограбить и тоже порабощать украинцев. Повстанцы уничтожают полицаев, которые грубо обошлась с женщинами и устраивают засаду на отряд НКВД.

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Дата
06
августа

Оккупанты попали в засаду украинских воинов

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