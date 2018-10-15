 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 324
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 468
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 513
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 3168
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
5 Просмотров: 1791
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 720
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
6 Просмотров: 1044
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3195
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1557
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
27
36
4
11
9
Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
&quot;В этом помещении было гнездо &quot;русского мира&quot;- открыли Дом воина во Львове
"В этом помещении было гнездо "русского мира"- открыли Дом воина во Львове
Открыли памятник погибшим бойцам
Открыли памятник погибшим бойцам
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы первой половины XX века
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы первой половины XX века
Видео
Все видео
Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения
На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения
Еще один город Украины переходит на возобновляемую энергетику
Еще один город Украины переходит на возобновляемую энергетику
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 720
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3195
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1557
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1584
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4068
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 756
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 21:20

Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
27

  Комментировать

Во Львове воссоздали бой УПА против войск НКВД и Вермахта
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове воссоздали бой УПА против войск НКВД и Вермахта
Во Львове воссоздали бой УПА против войск НКВД и Вермахта
Во Львове воссоздали бой УПА против войск НКВД и Вермахта
Во Львове воссоздали бой УПА против войск НКВД и Вермахта

На границе Львовской и Волыни, на пересечении дорог расположился контрольно-пропускной пункт немецкой оккупационной администрации. Отсюда немецкие подразделения движутся в направлении германо-советского фронта, который расположился за несколько десятков километров. К пропускному пункту подходят женщина, девушка и ребенок. Такими вступительными предложениями начинается театрализованное представление - реконструкция боев отрядов УПА с немцами и НКВД. Организовало действо областное общество поиска жертв войны "Память". Во львовском сквере "На Валах" напротив здания областного совета и администрации 14 октября собралось около трех сотен зрителей.

"Выбрали для реконструкции период с июня по июль 1944 года, чтобы показать, что УПА боролись против всех потенциальных оккупантов. И против немцев, и энкаведистов, армии Крайовой, венгров. Сценарий написали так, чтобы в нем воспроизвести события, которые имели место и в то же время просто показать как действовали и кем были повстанцы", - говорит председатель общества Любомир Горбач.

В спектакле принимают участие около тридцати реконструкторов. Место действия - две аллеи, что сходятся в одну. Между ними растут ели, за которыми скрываются перед наступлением "повстанцы". По периметру члены общества стоят и следят, чтобы никто из зрителей случайно не вышел с газона на тротуар - там стреляют холостыми патронами из пулеметов и ездят бронемашины времен Второй мировой. На гучнги выстрелы реагируют сигнализации элитных автомобилей и внедорожников, припаркованных у ЛОГА. В сквере слышен запах пороха и действо заслоняет дым от четырех броневиков, которыми здесь проехались актеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100-летие освобождения города от большевиков отметили реконструкцией битвы за школу

История на немецком пропускном пункте является завязкой схватки, в которой подпольщик ОУН вступился за женщину с ребенком и его подругу. Тех немцы нагло обыскали и ограбили. После драки женщин отогнали выстрелами, раненого подпольщика забрали на пункт. Местные отряды УПА взялись освобождать боевого собрата. Из истории известно, что в это время немецкие оккупанты под напором советской армии отступали, грабя украинские земли. Красные возвращались, чтобы дограбить и тоже порабощать украинцев. Повстанцы уничтожают немецкую полицию, которая грубо обошлась с женщинами и устраивают засаду на отряд НКВД. Затем им еще приходит подмога и таки разбивают советское военное подразделение.

После реконструкции львовяне и туристы подходили к реконструкторам, чтобы расспросить о тех исторических событиях. Также фотографировались с переодетыми членами общества и в машине, которой пользовались воины Украинской Повстанческой Армии. Им позволяли также подержать в руках и пострелять из исторического оружия.

В День защитника Украины в Черкассах показали театрализованную реконструкцию одного боя Украинской революции 1917 - 1921 годов. Участники фонда "Дионис" с актерами черкасского драматического театра, казаками из Черкасской и Смелянской сотен показали бой, который состоялся на площади рынка 100 лет назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года 1 Просмотров: 3132
Во Львове из пушек и пулемётов стреляли по поляках - воссоздали события 1918 года
Во Львове из пушек и пулемётов стреляли по поляках - воссоздали события 1918 года 8 Просмотров: 2754
Реконструкторы показали тысячелетнюю историю украинского войска
Реконструкторы показали тысячелетнюю историю украинского войска Просмотров: 3625
Под Львовом показали, как бились советская армия и СС "Галичина"
Под Львовом показали, как бились советская армия и СС "Галичина" 99 Просмотров: 28799
Сейчас вы читаете новость «Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Московский агент застрелил руководителя украинских националистов

Первое представление театра Леси Украинки было о Криворильське

Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах

Самое читаемое
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 23986
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 19441
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 14994
Умер бывший министр обороны Украины
Умер бывший министр обороны Украины 2 Просмотров: 11565
Добровольцы покинут передовую на Донбассе: Ярош объяснил причину
Добровольцы покинут передовую на Донбассе: Ярош объяснил причину 1 Просмотров: 10247
Львов
"В этом помещении было гнездо "русского мира"- открыли Дом воина во Львове
"В этом помещении было гнездо "русского мира"- открыли Дом воина во Львове
36
 Просмотров: 3798
Открыли памятник погибшим бойцам
Открыли памятник погибшим бойцам
4
 Просмотров: 774
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
11
 17 Просмотров: 1206
Водитель въехал в грузовик: 2 погибших
Водитель въехал в грузовик: 2 погибших Просмотров: 540
Домашних животных будут сжигать в крематории
Домашних животных будут сжигать в крематории Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
7
Националисты разгромили офис Медведчука
6
В Киеве стартовал марш националистов
5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
3
Выборы президента: Тягнибок сделал неожиданное заявление
Голосов: 1063
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua