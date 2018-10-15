Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД

Фото: Валерий Шмаков

На границе Львовской и Волыни, на пересечении дорог расположился контрольно-пропускной пункт немецкой оккупационной администрации. Отсюда немецкие подразделения движутся в направлении германо-советского фронта, который расположился за несколько десятков километров. К пропускному пункту подходят женщина, девушка и ребенок. Такими вступительными предложениями начинается театрализованное представление - реконструкция боев отрядов УПА с немцами и НКВД. Организовало действо областное общество поиска жертв войны "Память". Во львовском сквере "На Валах" напротив здания областного совета и администрации 14 октября собралось около трех сотен зрителей.

"Выбрали для реконструкции период с июня по июль 1944 года, чтобы показать, что УПА боролись против всех потенциальных оккупантов. И против немцев, и энкаведистов, армии Крайовой, венгров. Сценарий написали так, чтобы в нем воспроизвести события, которые имели место и в то же время просто показать как действовали и кем были повстанцы", - говорит председатель общества Любомир Горбач.

В спектакле принимают участие около тридцати реконструкторов. Место действия - две аллеи, что сходятся в одну. Между ними растут ели, за которыми скрываются перед наступлением "повстанцы". По периметру члены общества стоят и следят, чтобы никто из зрителей случайно не вышел с газона на тротуар - там стреляют холостыми патронами из пулеметов и ездят бронемашины времен Второй мировой. На гучнги выстрелы реагируют сигнализации элитных автомобилей и внедорожников, припаркованных у ЛОГА. В сквере слышен запах пороха и действо заслоняет дым от четырех броневиков, которыми здесь проехались актеры.

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История на немецком пропускном пункте является завязкой схватки, в которой подпольщик ОУН вступился за женщину с ребенком и его подругу. Тех немцы нагло обыскали и ограбили. После драки женщин отогнали выстрелами, раненого подпольщика забрали на пункт. Местные отряды УПА взялись освобождать боевого собрата. Из истории известно, что в это время немецкие оккупанты под напором советской армии отступали, грабя украинские земли. Красные возвращались, чтобы дограбить и тоже порабощать украинцев. Повстанцы уничтожают немецкую полицию, которая грубо обошлась с женщинами и устраивают засаду на отряд НКВД. Затем им еще приходит подмога и таки разбивают советское военное подразделение.

После реконструкции львовяне и туристы подходили к реконструкторам, чтобы расспросить о тех исторических событиях. Также фотографировались с переодетыми членами общества и в машине, которой пользовались воины Украинской Повстанческой Армии. Им позволяли также подержать в руках и пострелять из исторического оружия.

В День защитника Украины в Черкассах показали театрализованную реконструкцию одного боя Украинской революции 1917 - 1921 годов. Участники фонда "Дионис" с актерами черкасского драматического театра, казаками из Черкасской и Смелянской сотен показали бой, который состоялся на площади рынка 100 лет назад.