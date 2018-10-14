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воскресенье, 14 октября 2018 18:56

Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
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В День защитника Украины в Черкассах показали театрализованную реконструкцию одного боя Украинской революции 1917 - 1921 годов. Мероприятие провели в сквере за областной администрацией.

Участники фонда "Дионис" с актерами черкасского драматического театра, казаками из Черкасской и Смелянской сотен показали бой, который состоялся на площади рынка 100 лет назад. Большевики силой отбирали товары крестьян, кто не выполнял их приказы расстреливали. На помощь пришли украинские военные и начали бой с советскими солдатами. Актеры дрались и стреляли холостыми патронами с настоящего оружия. Вокруг раздавались крики и выстрелы, поднимался дым. Завершилась битва победой украинцев.

В День защитника Украины в Черкассах показали театрализованную реконструкцию одного боя Украинской революции 1917 - 1921 лет
Фото: Анна Орел
В День защитника Украины в Черкассах показали театрализованную реконструкцию одного боя Украинской революции 1917 - 1921 лет
В День защитника Украины в Черкассах показали театрализованную реконструкцию одного боя Украинской революции 1917 - 1921 лет
В День защитника Украины в Черкассах показали театрализованную реконструкцию одного боя Украинской революции 1917 - 1921 лет
В День защитника Украины в Черкассах показали театрализованную реконструкцию одного боя Украинской революции 1917 - 1921 лет

"Молодежи не хватает видения истории Украины. Телевидение заполнено различными российскими, американскими боевиками, которые пропагандируют могущество их стран. В украинцев есть больше хорошего - мы сильная нация с шикарной историей. Такими мероприятиями напоминаем об этом. Сейчас ситуация на востоке Украины напоминает революцию прошлого века . Не зная истории, мы наступаем на те же грабли, очень медленно учимся на ошибках", - говорит Виктор Шевчук, соорганизатор, атаман Смелянской казацкой сотни им. Василия Бурки.

Посмотреть на 100-летние события собралось более 200 жителей города. После спектакля зрители громко аплодировали и выкрикивали патриотические лозунги.

"Я сыграла роль атаманши Маруси. Это девушка, которая в 16 лет взяла в руки саблю и пошла отстаивать свободу Украины. Она возглавляла войско около 300 казаков, давала им веру в счастливое будущее. В начале ХХ в. женщины шли в бой ради государства, так же сейчас участвуют в войне на Донбассе", - говорит руководитель благотворительного фонда "Дионис" Оксана Гончарук.

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Также в центре Черкасс состоялся благотворительный марафон. Участники должны пробежать дистанции в 1,3 км, 3 км, 10 км и 21 км. Регистрация на забег от 10 км стоила от 400 до 2 тыс. грн. В марафоне принимали участие молодежь, пенсионеры, дети. Некоторые участники даже бежали с собаками. Собранные деньги потратят на помощь украинским военным.

Кроме того, на Крещатике горожанам показали боевые машины, беспилотники, оружие и военное снаряжение. Его привезли на выставку с Оршанецького учебного центра пограничников, в Черкасской области. Людям разрешали брать технику в руки и фотографироваться.

В прошлом году в центре Черкасс выставили 10 военных машин. Военные угощали посетителей кашей и борщом на полевой кухне. Так отмечали День защитника Украины, Покрову и День украинского казачества. Выставка техники началась в 12:00. Чтобы сфотографироваться с оружием, люди становились в очереди. Военные рассказывали об экспонатах, проводили мастер-классы, предлагали посидеть в кабине БТРа, KRAZ, попробовать разобрать и собрать огнестрельное оружие. Дети примеряли каски и заглядывали в военные бинокли.

Автор: Анна Орел
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