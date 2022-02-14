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вторник, 15 февраля 2022 00:46

Очередь за колбасой и строительства - как жил Восточный Берлин 1968-го
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Gazeta.ua показала фото Берлина в 1968 году
Фото: Fortepan
Восточная часть города являлась столицей просоветской Германской демократической республики
На фотографии попала центральная площадь столицы Александерплац

Gazeta.ua показала фото Берлина в 1968 году.

Восточная часть города являлась столицей просоветской Германской демократической республики. Город поделили стеной, которую жителям запретили пересекать.

На фотографии попала центральная площадь столицы Александерплац. Ее восстанавливали после второй мировой войны, возводили там новые здания. Там появилась высотная гостиница Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz, большой магазин, Дом учителя и телевизионная башня.

Башня стала одним из символов города. До наших дней на площади сохранились большие вращающиеся часы, показывающие время во многих странах мира, и фонтан, ранее называвшийся "Дружба народов".

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Уровень жизни в Берлине ГДР был выше, чем в СССР, но ниже, чем в ФРГ. Поэтому многие пытались бежать на запад. Диссиденты в ГДР страдали от репрессий. В 1990 году Берлинскую стену снесли. С 1991 года Берлин утвердили столицей объединенной Германии.

Gazeta.ua опубликовала фотографии столицы Китайской народной республики Пекина в 1959 году. На фотографии попал Запретный город древнекитайских императоров, улицы и парки в центре Пекина. После прихода к власти коммунистов во главе с Мао Цзэдуном город начали перестраивать.

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