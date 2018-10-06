Обратную сторону Луны снимали на "трофейную" кинопленку

Обратная сторона Луны. Фото: A. Wieczorek

Советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны и передала его изображения на Землю 7 октября 1959 года.

В августе-сентября 1958 США первыми сделали попытку сфотографировать обратную сторону Луны с близкого расстояния и отправили в космос первые небольшие зонды Pioneer. К сожалению, из-за неисправности ракет-носителей ни один из летательных аппаратов не вышел на рассчитанную траекторию. Но это стало стимулом для генконструктора Королева.

4 октября 1959 года Советский Союз осуществил запуск автоматической межпланетной станции "Луна-3". Примерно через трое суток, 7 октября, между 6:30 и 7:10 по московскому времени станция выполнила фотографирования невидимой части Луны и передала снимки по телевизионному каналу на Землю. Сигнал из космоса получали в Симеизской обсерватории, находящейся в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От собаки до электромобиля: самые интересные полеты в космос

Луну снимали на пленку, которая обрабатывалась на борту автоматически. Для фотографирования использовалась "трофейная" американская кинопленка шириной в 35 мм, которую получили из американских разведывательных аэростатов с фотоаппаратурой в 1950-х годах, которые были обнаружены советскими войсками. На обратной стороне Луны значительно меньше морей, чем на видимом: там преобладает материковая поверхность. Здесь есть два небольших моря - Море Москвы и Море Мечты - и отдельные небольшие морские участки. На краях этой стороны спутника лежат Море Южное и Море Восточное, а его южную часть занимает самый большой лунный кратер - бассейн Южный полюс - Эйткен.

15 сентября 1968 на борту советского космического корабля "Зонд-5", находились живые объекты: две среднеазиатские черепахи, дрозофилы, хрущаки, традесканция с бутонами, клетки Хела, семена пшеницы, сосны, ячменя, водоросль хлорелла на различных питательных средах и различные виды лизогенных бактерий. Полет перенесли черепахи нормально, но по некоторым данным у одной из них из-за перегрузки вылезли из орбиты глаза.