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суббота, 17 августа 2019 23:13

Обнаружили захоронения внучки грузинской царицы

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Обнаружили захоронения внучки грузинской царицы
Нашли захоронение внучки королевы Тамар. Фото: aa.com.tr

На северо-востоке Турции в районе города Эрзурум археологи обнаружили могилу внучки грузинской царицы Тамар - Гурджи-Хатун.

Археологи считают, что нашли саркофаги Гурджи-Хатун и ее сына, султана Ала ад-Дина Кейкубат II, сообщает посольство Грузии в Турции.

Сейчас специалисты начали детально изучать находку. Найденные артефакты пройдут экспертизу в несколько этапов.

Гурджи-Хатун была грузинской принцессой из династии Багратиони. В 1236 году она вышла замуж за турецкого султана Гийяс ад-Дина Кай-Хусрау II. Пользовалась большим влиянием при дворе.

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После смерти султана ей пришлось выйти замуж за визиря. Она защищала науки и искусства, дружила с поэтом Джалаледдина Руми. В Тбилиси в ее честь назван балет.

Страусиное яйцо возрастом 8,5 млн лет нашли археологи на севере Турции. Находку сделали в районе города Чанкыры.

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