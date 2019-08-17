Обнаружили захоронения внучки грузинской царицы

Нашли захоронение внучки королевы Тамар. Фото: aa.com.tr

На северо-востоке Турции в районе города Эрзурум археологи обнаружили могилу внучки грузинской царицы Тамар - Гурджи-Хатун.

Археологи считают, что нашли саркофаги Гурджи-Хатун и ее сына, султана Ала ад-Дина Кейкубат II, сообщает посольство Грузии в Турции.

Сейчас специалисты начали детально изучать находку. Найденные артефакты пройдут экспертизу в несколько этапов.

Гурджи-Хатун была грузинской принцессой из династии Багратиони. В 1236 году она вышла замуж за турецкого султана Гийяс ад-Дина Кай-Хусрау II. Пользовалась большим влиянием при дворе.

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После смерти султана ей пришлось выйти замуж за визиря. Она защищала науки и искусства, дружила с поэтом Джалаледдина Руми. В Тбилиси в ее честь назван балет.

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