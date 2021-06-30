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среда, 30 июня 2021 16:46

Обнаруженную строителями деревянную змею приписывают шаманам
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В Финляндии нашли древнюю деревянную змею
Фото: cambridge.org
Посох могли использовать шаманы во время ритуалов
Изменю нашли в торфянике

В Финляндии нашли древнюю вырезаную из дерева фигуру змеи.

Визуально она напоминает посох. Радиоуглеродная датировка отнесла находку к 2471-2291 годам до н.э. Это эпоха неолита. Находка могла иметь ритуальную функцию, сообщает Antiquity.

Змею нашли на неолитической стоянке Ярвенсую-1 во время строительных работ в 1950-х годах. Змею нашли в торфянике на глубине около 60 см.

Артефакт имеет длину 535 мм и толщину 25-30 мм. Он вырезан из цельного куска дерева. Фигурка сужена в области шеи и хвоста, тело сделали с двумя изгибами. Голову изобразили в поднятом положении с открытой пастью.

Находка напоминает обычного ужа или гадюку во время движения.

Археологи называют статуэтку уникальной по стилю и характеру. Она напоминает находки из Финляндии, Балтии и России.

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Фигурку могли использовать во время ритуалов. Змеи имеют символическое значение в финно-угорской мифологии. Финны верили, что шаманы способны превращаться в пресмыкающихся.

Студент-археолог Топ-Кетиль Крокмирдал обнаружил доказательства существования торгового поста эпохи викингов близ поселка Сандторг в Норвегии. Археолог получил сигнал на свой металлоискатель. После раскопал серебряные гривны, ювелирные и поясные украшения, железные вещи и весовые гири.

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