Обнаруженную строителями деревянную змею приписывают шаманам

Фото: cambridge.org

В Финляндии нашли древнюю вырезаную из дерева фигуру змеи.

Визуально она напоминает посох. Радиоуглеродная датировка отнесла находку к 2471-2291 годам до н.э. Это эпоха неолита. Находка могла иметь ритуальную функцию, сообщает Antiquity.

Змею нашли на неолитической стоянке Ярвенсую-1 во время строительных работ в 1950-х годах. Змею нашли в торфянике на глубине около 60 см.

Артефакт имеет длину 535 мм и толщину 25-30 мм. Он вырезан из цельного куска дерева. Фигурка сужена в области шеи и хвоста, тело сделали с двумя изгибами. Голову изобразили в поднятом положении с открытой пастью.

Находка напоминает обычного ужа или гадюку во время движения.

Археологи называют статуэтку уникальной по стилю и характеру. Она напоминает находки из Финляндии, Балтии и России.

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Фигурку могли использовать во время ритуалов. Змеи имеют символическое значение в финно-угорской мифологии. Финны верили, что шаманы способны превращаться в пресмыкающихся.

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