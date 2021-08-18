Обнародовали вывезенные в Россию документы НКВД о борьбе с украинскими повстанцами

В украинские архивы вернулось около 400 дел

Центр исследований освободительного движения будет выкладывать в сеть копии документов из архива Внутренних войск НКВД, вывезенного в Россию в 1980-х. В них говорится о борьбе советской власти против УПА.

"Стартовая коллекция уже опубликована на сайте электронного архива Украинского освободительного движения ко Дню Независимости. Всего в сети станут доступными более трех с половиной тысяч копий. Они будут охватывать период с 1944-го по 1945 год. Документы описывают борьбу ВВ НКВД против украинского повстанческого движения на Западе Украины. Оригиналы этих документов пока сохраняются в России, а доступ к ним - ограничен", - сообщает центр в Facebook.

Украинские исследователи наткнулись на документы в РФ в середине 1990-х. По инициативе архивиста Анатолия Кентия было создано копию большей части архива в виде микрофильмов. В Украину на пленках вернулись около 400 дел.

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В первый сборник опубликованных документов вошли: план расположения внутренних войск НКВД в УССР, Польше, Румынии и Чехословакии; донесение начальника Управления Внутренних войск НКВД руководству с просьбой сформировать отдельный батальон для борьбы с украинскими повстанцами; жалоба на отсутствие поставки продовольствия для батальона; донесение о задержании дезертиров и военных, которые отстали от своих частей; указания руководству войск НКВД по охране тыла.

Документы можно посмотреть по ссылке.

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