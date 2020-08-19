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среда, 19 августа 2020 12:00

Независимость - это понимание смысла существования народа

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Независимость - это понимание смысла существования народа
Кирилл Галушко ценит Украину за разнообразие. Фото: Тарас Подолян

Независимость - это понимание смысла существования украинцев различных эпох. Когда мы были Русью, а потом стали Украиной. Это историческая память, которая дает основу для наших детей и внуков, считает историк, координатор общественного просветительского проекта "Ликбез.Историчний фронт" Кирилл Галушко.

"Наши прямые предки жили на этих землях 1,5 тысячи лет назад. Славянские языки в виде разговорных бытовых диалектов существовали с 700-х. Протоукраинские говоры существовали во времена Киевской Руси. Придумывать нам историю не надо, она давняя и интересная. Мы были когда-то русинами. Затем стали украинцами, но русинами быть от этого не перестали.

Богдан Хмельницкий считал себя русином. Еще во времена казачества мы называли себя народом Владимирова корня. В образованных слоях было четкое понимание того, что на наших землях происходит. Мы меняли названия, но для этого были свои исторические причины. Ничего плохого в этом нет", - говорит Галушко.

Украинскость за годы независимости восстанавливали во время Майданов.

"Когда мне было лет 15-16, происходила перестройка. Я стоял в цепи от Львова до Киева. Помню, как поднимали сине-желтый флаг над Киевским городским советом. Я был рядом с Верховной Радой, когда там поднимали флаг и провозглашали независимость. Как молодой человек с активной гражданской позицией я наблюдал этот процесс. Каждое поколение украинскость восстанавливают наши Майданы. Поскольку последний был трагическим, то мне не хотелось бы, чтобы это повторялось в дальнейшем. Но тот дух нужно беречь", - объясняет Кирилл Галушко.

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Украина очень пестрая. В рамках проекта "Ликбез. Исторический фронт" историк объездил 40 населенных пунктов. От Ужгорода до зоны АТО.

"Все очень отличается. Кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не любит. Но повсюду тот общий знаменатель, когда ты всюду чувствуешь, что ты на своей земле. Везде есть люди, на которых можно положиться для того, чтобы Украина достойно существовала. Везде есть украинский актив. Киевляне часто видят мир с печерских холмов. Для нас Украина является абстрактной. На самом деле она реальна. И эту реальность можно почувствовать, куда бы ты ни поехал", - добавляет Галушко.

6 июля 1990 года Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День независимости Украины". Его отпраздновали только раз - в июле 1991 года.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.

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