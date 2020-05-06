Не катастрофично - археолог объяснил ситуацию с повреждением городища

Археолог Нестор Рыбчинский объяснил, что произошло со Стильским городищем на Львовщине, перед которым поставили скульптуру Богоматери.
В Facebook он написал, что городище не было разрушено.
"Пещеры находятся за пределами городища. Несмотря на это, строительство осуществлено, в охранной зоне памятника, то есть это плохо, но не катастрофично", - написал Рыбчинский.
Исследователь утверждает, что в пещерах не существовал давний храм и что городище не было столицей Белой Хорватии.
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"Пещеры были построены для артиллерии. Об этом написано много публикаций с которыми можно ознакомиться", - отметил Рыбчинский.
У средневекового Стильского городища во Львовской области установили скульптуру Богоматери. Таким образом испортили его уникальный вид, сообщает "Львовское Ополье" в Facebook.
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