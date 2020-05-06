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четверг, 07 мая 2020 03:13

Не катастрофично - археолог объяснил ситуацию с повреждением городища

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Археолог Нестор Рыбчинский объяснил, что произошло со Стильским городищем на Львовщине, перед которым поставили скульптуру Богоматери.

В Facebook он написал, что городище не было разрушено.

"Пещеры находятся за пределами городища. Несмотря на это, строительство осуществлено, в охранной зоне памятника, то есть это плохо, но не катастрофично", - написал Рыбчинский.

Исследователь утверждает, что в пещерах не существовал давний храм и что городище не было столицей Белой Хорватии.

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"Пещеры были построены для артиллерии. Об этом написано много публикаций с которыми можно ознакомиться", - отметил Рыбчинский.

 

У средневекового Стильского городища во Львовской области установили скульптуру Богоматери. Таким образом испортили его уникальный вид, сообщает "Львовское Ополье" в Facebook.

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