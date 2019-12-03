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вторник, 03 декабря 2019 12:36

Назвали шпиона, который передал секрет ядерного оружия СССР

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Историки установили персону 4-го советского шпиона, который передал секреты изготовления ядерного оружия СССР. Им был человек по имени Оскар Себорер.

Традиционно обвиняли 3-х шпионов: Дэвида Грингласса, Клауса Фукса и Теодора Холла, но Оскара удалось разоблачить недавно. Известно, что имел кодовое имя "Годсенд" и работал в национальной лаборатории в Лос-Аламосс в Нью-Мехико, где и разработали известные атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк", сообщает The Sun.

Внимание на Себорера обратили историки Джон Хейнс и Харки Клэр, проанализировав рассекреченные документы ФБР 2011 года, в которых он фигурирует.

Саму теорию 4-го шпиона выдвинули еще в 1990-х, но тогда ее воспринимали советскую дезинформацию. Историкам удалось подтвердить ее. Они обнаружили, что Оскар происходил из еврейской семьи, прибывшей в США из Польши. Мужчина выучился на инженера и служил в армии США с 1942-го, имел связи с компартией. Впоследствии был назначен на Манхэттенский проект, который творил ядерное оружие.

Автор: thesun.co.uk
  Назвали имя четвертого мужчины, который передал секрет изготовления ядерного оружия в СССР
Назвали имя четвертого мужчины, который передал секрет изготовления ядерного оружия в СССР

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Коллеги сообщали о нем, как о человеке что "угрожает безопасности", но за связи с коммунистами, а не утечкой секретов. В период разгара антикоммунизма в 1952-м Себорер бежал в СССР. Умер в Москве в 2015 году.

Вклад мужчины в передачу американских секретов в союз продолжат исследовать. Считается, что некоторые его родственники также входили в сеть советских шпионов, имели прозвища "Крестный отец", "Родич" и "Ната".

Утечка информации привела к тому, что СССР создал собственное ядерное оружие, что ускорило начало Холодной войны.

Опубликовали засекреченные документы о создании первой советской атомной бомбы. Ее активной разработкой занимались специалисты из гитлеровской Германии, прибывшие в СССР после войны.

Среди документов есть факсимиле, связанные с развитием ядерной индустрии и 5-страничные анкеты специального назначения. Немецкие ученые заполняли их перед допуском к работам.

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Дата
03
декабря

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