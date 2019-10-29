Раскрыли данные иностранцев, работавших в СССР над атомным оружием

Опубликовали засекреченные документы о создании первой советской атомной бомбы. Ее активной разработкой занимались специалисты из гитлеровской Германии, прибывшие в СССР после войны.

Среди документов есть факсимиле, связанные с развитием ядерной индустрии и 5-страничные анкеты специального назначения. Немецкие ученые заполняли их перед допуском к работам, сообщает Риа.

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Личную информацию оставили 6 немецких ученых - лауреат Нобелевской премии Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель.

Все они впоследствии получили сталинские премии и награды. Позже ученые вернулись в Германскую демократическую республику, которая находилась под влиянием СССР.

Успешное испытание первой советской атомной бомбы провели 29 августа 1949 года в Казахстане.

Автор: biblioatom Российская корпорация "Росатом" опубликовала секретные документы об участии немецких ученых в разработке ядерного оружия в СССР

Автор: biblioatom О важнейших событиях докладывали непосредственно уполномоченому по атому Лаврентию Берии

Атомное ядро ​​лития впервые расщепили в Харькове 10 октября 1932-го. Эксперимент провел физико-технический институт. Ним дали старт ядерной физике.