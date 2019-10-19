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суббота, 19 октября 2019 02:21

Военные НАТО тайно отрабатывают использования ядерного оружия

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Военные НАТО тайно отрабатывают использования ядерного оружия
Страны НАТО проводят тайные военные учения. Фото: uatom.org

Страны НАТО проводят секретные военные учения во время которых отрабатывают использования ядерного оружия.

Как отмечается, в рамках учений Steadfast Noon планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Также военные отработают безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам. Об этом сообщает DW.

В военных учениях в частности участвуют немецкие истребители "Торнадо". Они расположены на авиабазе Бюхель, на которой также, по неподтвержденным данным, находится и американское ядерное оружие - водородные бомбы B61, которые в случае ядерной угрозы могут быть установлены на немецкие самолеты.

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Также в маневрах принимает участие итальянская боевая авиация. Самолеты вылетели с военного аэродрома Волькель в Нидерландах, где также храниться ядерное оружие США.

Более сотни военнослужащих подразделений охраны в течении трех суток упражнялись в стрельбе по наземным и по воздушным целям из зенитных установок ЗУ-23 ЗКУ и крупнокалиберных пулеметов ДШКМ. Обучение проводили на базе Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине.

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