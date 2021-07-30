Нашли захоронение женщины, умершей во время родов

 
Ексклюзивы
1/5
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 234
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 108
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 693
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 999
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 243
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 882
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 693
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 612
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 495
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 189
Фото
Все фото
6
10
27
22
9
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1566
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1773
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1800
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1314
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 495
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 18
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
пятница, 30 июля 2021 17:12

Нашли захоронение женщины, умершей во время родов

  Комментировать
Нашли захоронение женщины, умершей во время родов
Женщина была представительницей элиты. Фото: Cavazzuti et al

На территории Венгрии нашли захоронение женщины, умершей во время родов.

Женщину кремировали и похоронили в урне с бронзовой гривной, золотым кольцом для волос и костяными иглами. Это указывает на то, что женщина была представительницей элиты, сообщает Science alert.

Химический анализ зубов и костей женщины показал, что она приехала издалека.

"Хотя внешний вид урны не так уж отличается от всех других, предметы престижа указывают на то, что женщина стояла на вершине общества или была частью новой элиты", - сказал ведущий исследователь Клаудио Каваццути, доцент кафедры Болонского университета в Италии.

Останки женщины обнаружили на венгерском кладбище бронзового века. Его обнаружили во время раскопок перед строительством большого супермаркета на берегу Дуная, к югу от Будапешта. Там раскопали 525 захоронений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наткнулись на гробницу короля

Эти захоронения принадлежат к культуре Ватья. Она существовала в раннем и среднем бронзовом веке, примерно с 2200 до н.э. по 1450 до н.э. Похороненная женщина могла приехать в другое поселение чтобы выйти замуж.

Археологи и волонтеры обнаружили около 7 тыс. золотых, серебряных и обычных монет в поле недалеко от городка Уйлендел в центральной Венгрии. Они лежали в горшке, разбитом тракторным плугом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли захоронение женщины, умершей во время родов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Создали Украинскую военную организацию

Украинские военные освободили город на Донбассе

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 16390
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11817
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 7398
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 7128
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 6309
История
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
 Просмотров: 234
Появился инвестор, который готов дать $20 млн на мемориал в Бабьем Яру
Появился инвестор, который готов дать $20 млн на мемориал в Бабьем Яру Просмотров: 108
Создали Украинскую военную организацию
Создали Украинскую военную организацию
 Просмотров: 270
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
 Просмотров: 360
Вандалы осквернили памятник УПА
Вандалы осквернили памятник УПА Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС
2
"95 квартал" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале
Голосов: 180
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть