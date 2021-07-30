Женщина была представительницей элиты. Фото: Cavazzuti et al

На территории Венгрии нашли захоронение женщины, умершей во время родов.

Женщину кремировали и похоронили в урне с бронзовой гривной, золотым кольцом для волос и костяными иглами. Это указывает на то, что женщина была представительницей элиты, сообщает Science alert.

Химический анализ зубов и костей женщины показал, что она приехала издалека.

"Хотя внешний вид урны не так уж отличается от всех других, предметы престижа указывают на то, что женщина стояла на вершине общества или была частью новой элиты", - сказал ведущий исследователь Клаудио Каваццути, доцент кафедры Болонского университета в Италии.

Останки женщины обнаружили на венгерском кладбище бронзового века. Его обнаружили во время раскопок перед строительством большого супермаркета на берегу Дуная, к югу от Будапешта. Там раскопали 525 захоронений.

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Эти захоронения принадлежат к культуре Ватья. Она существовала в раннем и среднем бронзовом веке, примерно с 2200 до н.э. по 1450 до н.э. Похороненная женщина могла приехать в другое поселение чтобы выйти замуж.

Археологи и волонтеры обнаружили около 7 тыс. золотых, серебряных и обычных монет в поле недалеко от городка Уйлендел в центральной Венгрии. Они лежали в горшке, разбитом тракторным плугом.