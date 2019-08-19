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Нашли захоронение детей в лодке

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Нашли захоронение детей в лодке
Детей похоронили в деревянной лодке. Фото: nplus1.ru

На Алтае археологи обнаружили детское погребение в лодке.

Его обнаружили в могильнике Курайка III-IV веков, сообщает N+1.

Детей похоронили в колоде, которую вырезали в форме лодки. Такое захоронения не было обычным для кочевников. Ученые считают, что люди, жившие здесь, могли перенять верования других племен.

Кочевники обложили бревно речными валунами. Так делали представители многих древних культур с погребальными лодками.

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В могильнике Курайка встречается несколько типов захоронений. Умершего клали в заранее установленную деревянную раму, хоронили в деревянном ящике, похожем на гроб, или в погребальной колоде - выдолбленном стволе лиственницы. При изготовлении бревен древние люди часто сужали один из концов, так что он внешне похож на нос лодки.

Археологи раскопали кочевого всадника в поселке Воскресенка в Запорожье. Исследуют неизвестный ранее курган. Вместе со старым воином похоронили и его коня. Таким был давний военный обряд.

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