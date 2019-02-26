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вторник, 26 февраля 2019 15:13

Нашли уникальное захоронение варвара
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Вид на могильник и место раскопок
Фото: iananu.org.ua
Захоронение с бронзовым котелком во время расчисток
Остатки трупосожжения
Бронзовый котелок, лепная посуда во время лабораторной обработки материалов полевых исследований

У села Побережное в Винницкой области нашли погребение которому около 2 тыс. лет.

Сотрудники "Спасательной археологической службы" и Национального музея истории Украины провели поисковые исследования с целью выяснения археологического контекста этих находок, сообщает iananu.org.ua.

"Во время обследований установлено, что вещи происходили с территории могильника и поселения черняховской культуры, которые расположены возле села. Наиболее интересным оказалось захоронения с бронзовым сосудом римского производства", - говорится в сообщении.

В древности тело похороненного сожгли и закопали. В яме на дне стоял целый бронзовый котел. Под котлом было плотное скопление кальцинированных костей, фрагментов лепной посуды и обломков изделий из бронзы. Рядом с основным скоплением обнаружили обломки костей, сосудов и других вещей. Почти весь уцелевший инвентарь сложили в лепную одноручную кружку Там лежали пряжки, фибула - застежка, гребень, оковка, оплавленное стекло и прочее. Костей в этом сосуде не было. Все предметы из захоронения имеют следы сильного действия огня.

Находки датируют рубежом III-IV вв., а наиболее вероятно началом IV в.

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"Уникальность этого комплекса заключается в том, что впервые за 90 лет на территории Украины именно во время археологических раскопок исследованы погребения с бронзовым котлом типа Хеммоор. Первый такой комплекс в Украине было исследовано около с. Рудки (Тернопольская обл.) в 1936 г.. Это трупоположением относится к рангу так называемых княжеских захоронений варваров Европы римского времени. Признаками таких захоронений являются вещи римского происхождения, изделия из драгоценных металлов, военные атрибуты. Существует предположение, что получить оригинальные римские вещи варвары могл или в качестве военных трофеев, или во время службы в подразделениях римской армии. Исследованое нами захоронение в Винницкой области содержит почти все элементы представителя этого социального ранга", - сообщили археологи.

Археологи Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" на Львовщине показали исследования курганного могильника варяжской дружины и поделились результатами раскопок последних лет.

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