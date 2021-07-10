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Нашли тысячи статуй воинов

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Нашли тысячи статуй воинов
Первая выставка терракотовых скульптур армии состоялась 1 октября 1979 года, когда для осмотра было открыто погребальную камеру № 1. Фото: explorer.life

В Северо-Западном Китае 11 июля 1975-го обнаружили массовое захоронение 8 тыс. древних статуй воинов. Терракотовую армию императора нашли за год до этого.

Терракотовую армию нашла группа фермеров в в провинции Шэньси. Они копали колодец примерно за 1,5 километрах к востоку от могильного кургана императора Цинь на горе Ли. Археологи обнаружили самую большую из всех когда-либо найденных коллекций керамических скульптур. Над местом раскопок побудовали музейный комплекс. Армия была в гробнице первого императора объединенного Китая, Цинь Ши-Хуан-ди. Созданная в 210-209 годах до н. е.

Цинь Ши-Хуан-ди - первый император Империи Цинь, настоящее имя - Ин Чжэн. Он родился в 259 году до нашей эры, прожил сравнительно недолго, умер в 210 году до нашей эры. Прославился тем, что объединил Китай, постепенно присоединяя соседние государства. Первым в китайской истории провозгласил себя императором, а также провел административную реформу. При нем развернулось масштабное строительство дорог, унификация мер и весов, была принята единая денежная система.

Вероятно, назначением этой армии было защитить императора от недоброжелательных духов, которые ждали его в загробном мире, или сопровождать там его правления. Однако вместе с императором были похоронены и настоящие люди - до 70 тыс. человек. Это были люди совершенно разного социального статуса - и строители, и вельможи, несколько принцев. Некоторые похоронены вместе с членами своих семей.

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Центральным сооружением является так называемый Подземный дворец. Он упоминается в различных летописях и легендах, но до сих пор еще не раскопан. Из-под земли извлекли более тысячи терракотовых человеческих фигур, примерно сотню лошадей и несколько колесниц. Общее количество человеческих фигур в гробнице составляет около 8тыс. Есть еще 600 лошадиных статуй и около сотни колесниц.

Изображения воинов изготовлены в натуральную величину, преимущественно от 175 до 200 см высотой. Офицеры обычно выше. Они различаются по росту, форме и прической в ​​соответствии с чина. Лица у всех уникальны, есть разные выражения - хитрости, испуга, решительности. Каждая такая фигура - это самостоятельное художественное произведение.

Первая выставка терракотовых скульптур армии состоялась 1 октября 1979-го, когда для осмотра было открыто погребальную камеру № 1.

Археологическая экспедиция в Египте 16 февраля 1923-го раскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона. Представитель 18-й династии Нового царства умер 18-летним.

Раскопки 8 лет вели британский археолог Говард Картер и лорд Карнарвон в Долине царей. В гробнице было много вещей для фараона. Большинство из золота и драгоценных камней. По центру стоял большой саркофаг, а за ним - казна. Среди египетских фараонов, только гробница Тутанхамона дошла до наших дней невредимой.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
июля

Нашли тысячи статуй воинов

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