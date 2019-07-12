Нашли стелу с жизнеописанием китайского вельможи

В Китае нашли каменную стелу времен династии Тан Фото: depositphotos.com

Археологи нашли каменную стелу в поселении Сунтай, провинции Хэбэй на севере Китая. Ее возраст составляет 1225 лет.

Находка состоит из головной части, тела и основания. Главную часть пока не нашли. Тело находки разбито на две части, однако основа хорошо сохранилась, сообщает Синьхуа.

Высота тела составляет 216 см, толщина - 22 см, а ширина - 80 см. На ее основе высечены изящные орнаменты с четырех сторон. Она содержит более 1,3 тыс. иероглифов. В тексте рассказывается история высокопоставленного чиновника Сун Цзина, родом из древнего Сунтая. Мужчина служил канцлером при императоре Сюань-цзуне (712 - 756). Также в рассказе описывается административное деление того времени. Этот период упоминается как золотой век в истории страны.

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По словам главы уездного управления по охране культурного наследия Яо Яцзе, текст стелы содержит важные материалы для изучения истории административно-территориального деления древнего Китая.

Археологи обнаружили 9 керамических сосудов возрастом около 5 тыс. лет в провинции Хэнань, Китай. Их использовали для астрономических наблюдений. Ученые утверждают, что это самая древняя находка из всех, которые встречались в Восточной Азии. Считали, что первые подобные артефакты появились в регионе 4,2 тыс лет назад. Группа специалистов провела комплексную экспертизу находок. Когда-то они служили частями единой системы по наблюдению за звездами в созвездии Большой Медведицы.