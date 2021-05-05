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среда, 05 мая 2021 12:19

Нашли старинные золотые подвески

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Нашли старинные золотые подвески
В Норвегии нашли украшения, которые принесли в жертву богам. Фото: UiO Museum of Cultural History

В поле на территории провинции Эстфолл в Норвегии нашли семь древних подвесок.

Исследователи считают, что их принесли в жертву представители знати 1,5 тыс. лет назад. Всего археологам известно около 900 таких подвесок. Их изготавливали в Скандинавии и иногда переправляли в Британию и Германию, sciencenorway.no.

Мастеров могли вдохновить медальоны Римской империи, на которых изображали императоров. На подвесках из Эстфолла изобразили человека, лежащего на спине животного. Изобразили также птиц и руны.

"Портрет императора был заменен скандинавскими богами и фигурами животных в немецком стиле. Люди в Скандинавии использовали статусный предмет из Римской культуры, придали ему скандинавский вид и сделали его своим", — пишут археологи.

Подвески были односторонними, их делали из золота.

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Археологи надеются с помощью современных технологий установить как, кто и где сделал подвески. Они сравнят недавно обнаруженные подвески со старыми находками. Это может предоставить информацию о связи между элитами в Скандинавии и Северной Европе.

Картограф Томас Карлссон осматривал лес для подготовки мероприятий по спортивному ориентированию и обнаружил клад. Вещи были в хорошем состоянии. Карлссон сначала подумал, что это современные копии. Археологи отметили, что клад принадлежит к периоду между 750 и 500 годами до н.э.

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05
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