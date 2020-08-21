Нашли старинную бутылку с жалобами украинцев на власть

Фото: Ямницкая ОТО

Во время планового ремонта корпуса №2 Тязивской гимназии в Ивано-Франковской области нашли бутылку с письмами 1929 года.

Послание оставили рабочие, сообщает пресс-служба Ямницкой ОТО.

Они закопали его под полом при завершении строительства.

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Тогда Галичина находилась под властью Польши. В государстве был экономический кризис и украинцы были недовольны руководством. В бутылке лежали жалобы.

Находку передадут в Музей исторической памяти Тязева и музей Ямницкой объединенной территориальной громады.

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