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среда, 26 декабря 2018 11:03

Нашли повстанческий архив со списками погибших
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На Львовщине нашли повстанческий архив
Фото: "Гал-інфо"
На Львовщине нашли повстанческий архив
На Львовщине нашли повстанческий архив
На Львовщине нашли повстанческий архив
На Львовщине нашли повстанческий архив

Львовскому музею "Тюрьма на Лонцкого" передали повстанческое архив. Документы в бидоне нашли в Самборском районе Львовской области.

В найденном архиве десятки документов, сообщает "Гал-инфо".

Для сохранения документы переложили фильтровальной бумагой, которая должна вытянуть из них лишнюю влагу. Затем их поместят в морозильные камеры, чтобы выморозить бумагу. Влага, которая останется кристаллизуется и расширит бумагу. Тогда документы можно будет разворачивать.

"Когда мы проведем все эти манипуляции, сможем это все открыть и начать отчитывать их. Документы можно отреставрировать. Нам попадались материалы и в гораздо худшем состоянии", - рассказал директор музея Руслан Забилый.

В документах часто фигурирует село Нижанковичи Старосамборского района Львовской области.

"В администрации ОУН были районы Нижанковичи и Меденичи. Это означает, что архив уровня надрайона. Мы установим по каталогам и структуре, к какому надрайону принадлежали эти два района, и будем иметь больше информации", - рассказал Забилый.

Архив состоит из отчетов датированных 1946 - 1948 годами. Их писали в обычных школьных тетрадях.

Исследователей заинтересовали списки погибших повстанцев, но сейчас открыть их невозможно.

"Это очень интересный документ - "Список упавших. Репортажи". Другими словами - это список погибших с описанием того, где и при каких обстоятельствах они погибли. Также есть список арестованных, но его тоже пока открыть невозможно. В архиве есть списки депортированных во время печальной операции "Запад" - "Регистрация вывезенных на Сибирь семей". Они в довольно хорошем состоянии сохранения. Есть и рабочая тетрадь связного, или референта пропаганды, он также нуждается в реставрации и консервации", - отметил Забилый.

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В архиве содержится собранная повстанцами информация о тех, кто сотрудничал с советской властью. Есть списки комсомольцев, информация об учреждениях Дрогобычского района, о местной администрации. Указаны фамилии и месячная плата в рублях. Сохранились письма повстанцев.

"Это оригинальные документы - распечатаная переписка проводников. Обратите внимание на обращение: "Друг Май!". Это, такая себе, рабочая переписка. Ему писал повстанец на псевдо "Артым". Датируется она 1947 годом", - рассказал директор музея.

В архиве есть документы советского образца: военные билеты, свидетельство о рождении, комсомольские билеты.

"Наше внимание привлек один документ - комсомольский билет с вложенной в него фотографией. На фотографии человек в военной советской форме. Документ выдан на имя Богдана Площинского в феврале 1946 года. Нужно поискать эту фамилию в списках комсомольцев, содержащиеся в этом архиве , - сказал Руслан Забилый.

Бидон с документами 1949-1952 годов, где были списки репрессированных украинцев, нашли в Яновских лесах возле Львова. Бумаги пролежали в земле 66 лет.

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