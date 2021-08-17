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вторник, 17 августа 2021 15:05

Нашли покрытый золотом меч, которому 2,5 тыс. лет

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Археологи нашли покрытый золотом короткий меч и каменный жертвенник в сарматском могильнике Жагабулак, что в Казахстане. Находки датировали VI-V вв. до н.э.

Длина сохранившейся части меча составляет около 40 см. По словам исследователей, золотое лакирование, которое сохранилось на рукояти, а также ее форма указывают на то, что оружие было церемониальным, а не боевым, передает НВ.

Кроме своей основной функции, меч у сарматов олицетворял бога войны, был социальным символом, знаком принадлежности к высшему сословию воинов из которого происходили и сами цари.

Кроме жертвенника и меча в Жагабулаци нашли бронзовые зеркала, золотые пряжки и другие предметы раннего железного века. Памятник продолжают исследовать и уже обнаружили следы деятельности людей более ранней эпохи - бронзового века.

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Автор: ГУ "Акимат Актюбинской области"
  Меч и жертвенник датировали VI-VI вв. до н.э.
Меч и жертвенник датировали VI-VI вв. до н.э.

В сентябре 2019 года на Мамай-горе в Запорожской области археологи нашли неразграбленное скифское захоронение. Воина в потусторонний мир сопровождал короткий меч с золотыми украшениями - акинак.

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