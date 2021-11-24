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четверг, 25 ноября 2021 08:20

Нашли первый скелет женщины-австралопитека

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Нашли первый скелет женщины-австралопитека
U Lyusi buv malenʹkyy mozok, vona bula pryamo khodyachoyu ale zberihala zdatnistʹ lazyty na derevakh. Kopiya skeletu u muzeyi Frankfurta-na-Mayni Zhinka zahynula u 25—30 rokiv, ymovirno, vpala i potonula v ozeri. Yiyi vik - 3,2 mln rokiv, a zrist - 105 sm, vaha - 27 k·h. CHYTAYTE TAKOZH: V Efiopiyi arkheolohy doslidyly reshtky "pershykh lyudey" Odniyeyu z naybilʹsh pokazovykh kharakterystyk Lyusi ye te, shcho vona mala ditey. Za pidrakhunkamy, vona mohla narodyty ne menshe trʹokh. Skelet zberihayutʹ v Muzeyi natsionalʹnoyi antropolohiyi u Mekhiko. Lyusi - naydrevnisha zhinka-avstralopitek, znaydena do tsʹoho momentu. Italiysʹki arkheolohy z Universytetu Perudzhi vyyavyly frahmenty avstralopiteka v Tanzaniyi (krayina v Skhidniy Afrytsi). Vin prozhyvav na Zemli 3,7 mln rokiv tomu. Za danymy vchenykh, zrist tsʹoho prymata - 165 sm, a vaha - 48 k·h. Ranishe vvazhaly, shcho istoty dosyahaly 105 sm u dovzhynu, Показати більше 860 / 5000 Результати перекладу У Люси был маленький мозг, она была прямо ходячей, но сохраняла способность лазать на деревьях. Копия скелета в музее Франкфурта-на-Майне

В долине реки Аваш в Эфиопии 25 ноября 1974 года археологическая экспедиция обнаружила почти целый скелет женщины-австралопитека.

Палеонтолог Дональд Джонсон и его команда в пустыне обнаружили остатки костей, соответствующих виду Австралопитек афаренсис, предка Homo sapiens. Примат получил имя Люси из-за песни группы The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds". Ее археологи слушали во время экспедиции.

У Люси был маленький мозг, она была прямо ходячей, но сохраняла способность лазать на деревьях. Женщина погибла в 25—30 лет, вероятно, упала и утонула в озере. Ее возраст – 3,2 млн лет, а рост – 105 см, вес – 27 кг.

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Одной из наиболее показательных характеристик Люси есть то, что она имела детей. По подсчетам она могла родить не менее трех. Скелет хранят в Музее национальной антропологии в Мехико. Люси – самая древняя женщина-австралопитек, найденная к этому моменту.

Итальянские археологи из Университета Перуджи обнаружили фрагменты австралопитека в Танзании (страна в Восточной Африке). Он проживал на Земле 3,7 млн. лет назад.

По данным ученых, рост этого примата – 165 см, а вес – 48 кг. Раньше считали, что существа достигали 105 см в длину,

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
ноября

Нашли первый скелет женщины-австралопитека

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