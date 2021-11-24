Нашли первый скелет женщины-австралопитека

В долине реки Аваш в Эфиопии 25 ноября 1974 года археологическая экспедиция обнаружила почти целый скелет женщины-австралопитека.
Палеонтолог Дональд Джонсон и его команда в пустыне обнаружили остатки костей, соответствующих виду Австралопитек афаренсис, предка Homo sapiens. Примат получил имя Люси из-за песни группы The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds". Ее археологи слушали во время экспедиции.
У Люси был маленький мозг, она была прямо ходячей, но сохраняла способность лазать на деревьях. Женщина погибла в 25—30 лет, вероятно, упала и утонула в озере. Ее возраст – 3,2 млн лет, а рост – 105 см, вес – 27 кг.
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Одной из наиболее показательных характеристик Люси есть то, что она имела детей. По подсчетам она могла родить не менее трех. Скелет хранят в Музее национальной антропологии в Мехико. Люси – самая древняя женщина-австралопитек, найденная к этому моменту.
Итальянские археологи из Университета Перуджи обнаружили фрагменты австралопитека в Танзании (страна в Восточной Африке). Он проживал на Земле 3,7 млн. лет назад.
По данным ученых, рост этого примата – 165 см, а вес – 48 кг. Раньше считали, что существа достигали 105 см в длину,
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