Нашли остатки самого древнейшего человека в Европе

Автор: bbc.com Череп древнего представителя вида Homo Sapiens - кроманьонца нашли в Греции.

Ученые проанализировали остатки представителя Homo Sapiens, обнаруженного в пещере Алидима в Греции. Результаты показали, что они являются древнейшими из обнаруженных в Европе.

Екатерина Харвати. Возраст костей составляет не менее 210 тыс. лет. Эти окаменелые остатки на 16 тыс. лет древнее найденных костей Homo sapiens, сообщает британский журнал Руководила группой исследователей из Германии, Великобритании и Греции местный палеонтологВозраст костей составляет не менее 210 тыс. лет. Эти окаменелые остатки на 16 тыс. лет древнее найденных костей Homo sapiens, сообщает британский журнал Nature

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древнейшие доказательства убийства человека

Выводы ученых позволяют предположить, что на территории современной Греции 200 тыс. лет назад жили неандертальцы, а затем и Homo sapiens. Итоги исследования показали эволюцию человека и наличие поселений ранних представителей современного человека в Юго-Восточной Европе.

Археологи центра Джокьякарта обнаружили останки древнейшего Homo erectus - человека прямоходящего в центральной части острова Ява, Индонезия. Возраст находки 1,8 млн лет, что превышает возраст ныне известного древнейшего Сангиранского человека на 300 тыс. лет.