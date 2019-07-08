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понедельник, 08 июля 2019 15:52

Нашли остатки древнейшего человека

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Автор: North Carolina School of Science and Mathematics
  Обнаружили Древнейший череп Homo Erectus'а
Обнаружили Древнейший череп Homo Erectus'а

Археологи центра Джокьякарта обнаружили останки древнейшего Homo erectus - человека прямоходящего в центральной части острова Ява, Индонезия. Возраст находки 1,8 млн лет, что превышает возраст ныне известного древнейшего Сангиранского человека на 300 тыс. лет.

"Мы только что закончили исследование по этому вопросу с нашей командой, которая состоит из 10 экспертов по архаике, артефактов, геологов, палеонтологов, экспертов IT и графического дизайна", - сообщил руководитель группы Гарри Видианто.

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Находка стала доказательством присутствия человека 1,8 млн лет назад на территории современной Индонезии. Ранее все найденные на островах останки имели возраст не более 1,5 млн лет, сообщает The Jakarta Post.

До этого находки примерно такого возраста встречались только в Африке, а также в континентальных странах Европы и в Грузии. Как биологический вид Homo erectus сформировался примерно 2 млн лет назад.

Сангирансую первобытную стоянку ЮНЕСКО признало мировым наследием культуры в 1996-м. Она имеет площадь более 5600 га и известна как "одно из ключевых мест для понимания человеческой эволюции". Во время раскопок 1936-1941-х были найдены окаменелости раннего человека в возрасте до 1,5 млн лет.

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Дата
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