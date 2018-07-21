Нашли одну из первых христианских церквей

Церковь случайно нашли археологи. Фото: Blogger

В Риме, Италия коммунальщики случайно откопали одну из первых христианских церквей.

Она могла быть построена в I веке нашей эры, сообщает "Голос".

Электрики обнаружили гробницы древних римлян. Здание состоит из четырех комнат с кирпичными стенами. Обнаружили мрамор красных, зеленых и бежевых цветов, привезенный из Спарты, Египта и Туниса.

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Место будут изучать археологи. Виявилено и кладбище, на котором сохранились останки одного римлянина. Специалисты предполагают, что раскопаная христианская церковь была престижной. В здании могла проживать благородная семья или могли проводить различные культы.

Роскошный римский дом периода императора Адриана - это самая поздняя археологическая находка, которую обнаружили при прокладке новой линии метро в Риме. Руины "командирского дома" II ст. н.э. нашли во время работы на центральном вокзале станции Амба Арадам-Иппонио для Метро "С". Там 2 года назад археологи уже сделали сенсационное открытие армейской казармы, которой почти 1800 лет.