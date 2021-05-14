Нашли неизвестное письмо Эйнштейна о пчелах

Эйнштейн писал о своих размышлениях по поводу пчел и птиц. Фото: Journal of Comparative Physiology A, 2021

Исследователи из Венского университета обнаружили ранее неизвестное письмо физика Альберта Эйнштейна.

Письмо адресовано инженеру из королевского военно-морского флота Великобритании Глину Дэвису. Он занимался радарами. В 2019 вдова Дэвиса Джудит нашла письмо и передала исследователям, сообщает N+1.

Эйнштейн писал, что изучение пчел и перелетных птиц поможет физике. В письме упомянул этолога и первооткрывателя танца пчел Карла фон Фриша, с которым был знаком. Он мог подтолкнуть физика к размышлениям о животных.

Подлинность письма подтвердили в Архиве Альберта Эйнштейна при Еврейском университете в Иерусалиме.

Письмо является ответом на сообщение самого Дэвиса, которое пока не нашли. Он мог спрашивать о том, как физика объясняет работу органов животных.

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Эйнштейн заявил, что знаком с результатами исследований фон Фриша и высоко их оценивает. Но сомневается, что они способны помочь в изучении фундаментальных законов физики. Это может быть возможно только если у пчел есть какие-то совершенно новые типы восприятия.

Физик предположил, что исследование навигационных способностей перелетных птиц и почтовых голубей помогут сформулировать новые физические законы.

В Лос-Анджелесе на аукционе продали письмо Альберта Эйнштейна о "безумии Гитлера". Письмо ушло с молотка за $134 тыс. В нем гениальный ученый рассуждал о "безумии Гитлера", которое охватило Германию и разрушило жизни людей.