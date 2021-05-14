Нашли неизвестное письмо Эйнштейна о пчелах

 
Ексклюзивы
1/5
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 162
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 369
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 369
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 963
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 729
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 594
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 756
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 531
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
10
10
5
4
20
Как нацисты обходились с евреями - жуткие фото
Как нацисты обходились с евреями - жуткие фото
Сельские дома и источник - как в 1961-м выглядел район Львова
Сельские дома и источник - как в 1961-м выглядел район Львова
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
Какими были американцы в начале ХХ в. - подборка фото
Какими были американцы в начале ХХ в. - подборка фото
Видео
Все видео
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
УИНП создал видео о мифах Дня победы
УИНП создал видео о мифах Дня победы
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Интервью
1/5
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 162
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 369
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 450
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 693
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1746
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
1 Просмотров: 288
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
пятница, 14 мая 2021 14:05

Нашли неизвестное письмо Эйнштейна о пчелах

  Комментировать
Нашли неизвестное письмо Эйнштейна о пчелах
Эйнштейн писал о своих размышлениях по поводу пчел и птиц. Фото: Journal of Comparative Physiology A, 2021

Исследователи из Венского университета обнаружили ранее неизвестное письмо физика Альберта Эйнштейна.

Письмо адресовано инженеру из королевского военно-морского флота Великобритании Глину Дэвису. Он занимался радарами. В 2019 вдова Дэвиса Джудит нашла письмо и передала исследователям, сообщает N+1.

Эйнштейн писал, что изучение пчел и перелетных птиц поможет физике. В письме упомянул этолога и первооткрывателя танца пчел Карла фон Фриша, с которым был знаком. Он мог подтолкнуть физика к размышлениям о животных.

Подлинность письма подтвердили в Архиве Альберта Эйнштейна при Еврейском университете в Иерусалиме.

Письмо является ответом на сообщение самого Дэвиса, которое пока не нашли. Он мог спрашивать о том, как физика объясняет работу органов животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Письмо Эйнштейна о Боге продали с аукциона

Эйнштейн заявил, что знаком с результатами исследований фон Фриша и высоко их оценивает. Но сомневается, что они способны помочь в изучении фундаментальных законов физики. Это может быть возможно только если у пчел есть какие-то совершенно новые типы восприятия.

Физик предположил, что исследование навигационных способностей перелетных птиц и почтовых голубей помогут сформулировать новые физические законы.

В Лос-Анджелесе на аукционе продали письмо Альберта Эйнштейна о "безумии Гитлера". Письмо ушло с молотка за $134 тыс. В нем гениальный ученый рассуждал о "безумии Гитлера", которое охватило Германию и разрушило жизни людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли неизвестное письмо Эйнштейна о пчелах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8298
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 5247
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 4788
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4563
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 4077
История
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
 Просмотров: 162
"Радовался, что я тогда так хорошо любился" - Василий Стефаник любил жену священника
"Радовался, что я тогда так хорошо любился" - Василий Стефаник любил жену священника
 Просмотров: 207
Как нацисты обходились с евреями - жуткие фото
Как нацисты обходились с евреями - жуткие фото
10
 Просмотров: 1116
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
 Просмотров: 90
Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать
Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
2
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
Голосов: 471
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть