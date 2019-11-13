Нашли мавзолей кочевников

В селе Кисница в Винницкой области нашли мавзолей времен Золотой Орды XIII в.

Об этом в Facebook сообщила краевед Валентина Гыжко.

"Мужчина вспомнил, что здесь когда-то видел здание, которое местные называли "турецкой башней", " турецкой сторожкой". Нашли. Стоит на распутье за ​​селом, уже полуразвалившаяся, в сорняках. Не сразу понятно, что это. В основе массивный шестиугольник из камней, тщательно подогнаных друг к другу. Несколько углублена внутри метра на пол, извне обернута землей. Есть два входа - выхода и 4 отверстия - окна. Вход - выход ориентированы на юг и запад. Вверху остатки купола", - рассказала она.

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С помощью изучения топографических карт и научных работ исследовательница установила, что Кисница называлась Kouzzenicze, с маньчжурского языка хуǯу- "кланяться в землю".

"Имеем еще и названия сел со времен золотой орды! Это уже в более современной трактовке возникла легенда о селе, построенном "на костях "- Кисница. Людям проще пользоваться названием, адаптированной к своему языку", - подчеркнула Валентина Гижко.

Автор: Валентина Гыжко В Винницкой области нашли ордынский мавзолей XIII в.

Автор: Валентина Гыжко В Винницкой области нашли ордынский мавзолей XIII в.

Человекоподобную каменную глыбу нашли у поселка Городкивка Винницкой области. Ей около 5 тыс. лет. Стелу изготовили в эпоху бронзы - III-II тыс. до н.э. Ее обнаружили во время сельскохозяйственных работ. Находку планируют передать в фонды будущего музея села Городкивка или в другой музей.