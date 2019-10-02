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среда, 02 октября 2019 23:13

Нашли мавзолей времен Золотой Орды

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Нашли мавзолей времен Золотой Орды
В Казахстане обнаружили древний мавзолей. Фото: inform.kz

Поселение XIV века с мавзолеем обнаружили археологи в Уалиханивском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

"Впервые на территории Северо-Казахстанской области, в Уалиханивському районе, раскопано поселение XIV века, времен Золотой Орды. Раскопан угол мавзолея с огромным куполом. Это инженерное сооружение строили по специальным расчетам", - рассказал руководитель учебно-научного центра археологии, доцент Северо-Казахстанского госуниверситета Анатолий Плешаков, передает inform.kz.

Возле мавзолея найдены древние захоронения. Мавзолей сделан из кирпича, который использовали в Золотой Орде.

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"Из таких кирпичей строились мавзолеи, мечети, города Золотой Орды – 25х25, 24х24 – такие форматы использовались несколько столетий назад. Во внутренней части удалось выйти на фамильную усыпальницу тех людей, для которых сооружали мавзолей. Там обнаружены четыре захоронения. Одно из них когда-то было разрушено. Поражает сохранность памятника. Высота стен достигает одного метра. Мавзолеи несли не только погребальную функцию, но и сакральную", - сообщил руководитель археологической группы Тимур Смагулов.

Захоронение планируют раскрыть в следующем году. Тогда в Казахстане будут отмечать 750-летие Золотой Орды.

Археологи раскопали древнюю крепость в степи возле села Республиканец на Херсонщине. Регион известен господством скифов-кочевников, однако те не строили каменных фортов.

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