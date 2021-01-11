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Нашли мавзолей императора, которого убили слуги

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Нашли мавзолей императора, которого убили слуги
В городе Лоян нашли гробницу китайского императора Лю Чжи Фото: people.com.cn

Археологи убеждены, что нашли гробницу китайского императора из династии Восточная Хань Лю Чжи - 146-168 года.

Во время недавних раскопок таинственного мавзолея в городе Лоян удалось найти печать, на которой указано имя императора Лю Хуна - преемника Лю Чжи. Исторические записи свидетельствуют, что именно он построил мавзолей для Лю Чжи после загадочной смерти последнего, сообщает Live Science.

"Вместе с предыдущими документами о местонахождении гробницы императора, это открытие дает нам почти полную уверенность в том, что это гробница императора Лю Чжи", - отметил археолог Ван Сяньци.

Во время правления Лю Чжи в империи происходил голод и многочисленные восстания. Император решал проблемы проводя кровавые чистки среди дворцовых чиновников. В 159 году по его приказу казнили крупного чиновника Лян Цзи, который и помог Лю Чжи прийти к власти.

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Кроме склонности к насилию, император славился жаждой женщин. Государственная казна удерживала гарем из 5 тыс. наложниц и множества их слуг и сопровождающих. Сама казна наполнялась за счет безграничных налогов с населения, жившего в нищете.

Император Лю Чжи умер 36-летним в январе 168 года. Исторические записи утверждали, что его убили придворные. Мавзолей, где его похоронили, назвали "курганом понимания".

Раскопанный археологами комплекс построен из камней. Содержит ряд коридоров, двориков и даже дренажную систему.

В июле 2020 года в провинции Шэньси на северо-западе Китая археологи обнаружили хорошо сохранившееся захоронение древнего китайского чиновника. Он занимал важную должность при дворе династии Сунь в 581-618 годах.

Всего захоронение площадью 20 тыс. кв. м состояло из 7 гробниц родственников чиновника. Они по периметру были окружены большим квадратным рвом.

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