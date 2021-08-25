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четверг, 26 августа 2021 01:13

Нашли крупнейший клад украшений и инструментов

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Нашли крупнейший клад украшений и инструментов
Во Франции нашли бронзовые артефакты. Фото: M. Vallée

Возле французского города Ганнат археологи обнаружили четыре клада периода позднего бронзового века.

Ученые заявили, что местность содержит наибольшее количество артефактов этого периода во Франции, сообщает Pourlascience.

Первый клад обнаружили в 2017 году. Его ограбили мародеры, остатки демонстрируют в музее Анн-де-Боже в Мулене.

Ученые обнаружили остатки большого укрепленного поселения 800 года до н. е. Городище имело двойной ряд крепостных валов, деревянный частокол с земляным рвом и каменные стены высотой 6 м.

В керамических сосудах обнаружили десятки хорошо сохранившихся бронзовых изделий. На дне лежали украшения - браслеты, подвески, пряжки для ремней. Потом положили топоры, ножи, кинжалы, наконечники копий. Сверху лежала фурнитура от колесниц и конской сбруи.

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"Один интригующий элемент, который никогда раньше не встречался в контексте бронзового века. Речную гальку специально подобрали по цвету. В одном из кладов были белые камни, в другом красные", - говорится в сообщении.

Во время раскопок в городе Мюрвель-ле-Монпелье в регионе Окситания на юге Франции археологи нашли горшочек с монетами Римской республики. На клад наткнулись во время раскопок большого здания I в. до н. э. Когда-то владелец поместил горшок с 20 динариями в специальную нишу и осторожно заложил и замазал ее, чтобы не осталось никаких следов.

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